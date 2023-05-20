HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yeraltı görüntüleme cihazıyla kaçak kazı yapanlar yakalandı!

Yeraltı görüntüleme cihazıyla kaçak kazı yapanlar yakalandı!

20.05.2023 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Amasra ilçesinde yer alan tarihi Kuşkayası Yol Anıtı'nda kaçak kazı yapan 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin kaçak kazı ve sondaj faaliyetleri öncesinde 1 milyon TL değerindeki yer altı görüntüleme cihazı kullandıkları belirlendi.

Yeraltı görüntüleme cihazıyla kaçak kazı yapanlar yakalandı!

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, fiziki ve teknik takibe aldığı 10 şüphelinin hedeflerinde Bartın’ın Amasra ilçesindeki tarihi Kuşkayası Yol Anıtı olduğu belirlenirken, şüphelilerin yakalanması için 10 farklı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda H.U. (45), H.Y. (50), Y.Y. (40), M.A.(43), S.N.(40), Y.E. (41), A.S. (75), S.A. (53) ve B.K. (57) ve E.A. (48) olmak üzere 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden E.A.’nın evinde yapılan aramada piyasa değeri 1 milyon TL olan yer altı görüntüleme cihazı ve 1 adet dedektör ele geçirildi.

Şüpheli H.U.’nun evinde yapılan aramalar sırasında ise evinin 500 metre yakınında 4 metre derinliğinde kazı yapıldığı tespit edildi. Olayla ilgili adli tahkikatın sürdüğü öğrenildi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her satırı mide bulandırıcı! Cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesi veriyorHer satırı mide bulandırıcı! Cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesi veriyor
Özgür Özel: duyurdu: Birkaç güne kadar çok güzel haberler alacaksınızÖzgür Özel: duyurdu: Birkaç güne kadar çok güzel haberler alacaksınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sinan Oğan bir araya geldi!Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sinan Oğan bir araya geldi!
Anahtar Kelimeler:
Bartın kaçak kazı

En Çok Okunan Haberler

Usta sanatçı Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti

Usta sanatçı Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti

Sinan Oğan ve Ümit Özdağ bir araya geldi! Yeni mesajlarını bu karelerle verdiler

Sinan Oğan ve Ümit Özdağ bir araya geldi! Yeni mesajlarını bu karelerle verdiler

Çarkıfelek'in hostesiydi! Son haliyle şaşırttı

Çarkıfelek'in hostesiydi! Son haliyle şaşırttı

Erdoğan'dan deprem bölgesinde müjde! 'e-Devlet'ten yapılacak'

Erdoğan'dan deprem bölgesinde müjde! 'e-Devlet'ten yapılacak'

14 Mayıs seçimlerinin ardından Akşener ilk kez kameralar karşısına geçti

14 Mayıs seçimlerinin ardından Akşener ilk kez kameralar karşısına geçti

Her yerde aranıyordu! Boşanma aşamasındaki eşini zorla...

Her yerde aranıyordu! Boşanma aşamasındaki eşini zorla...

İlginizi Çekebilir

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Cinsellik itirafı çok konuşuldu! “Seks delisi zannediyorlar”

Cinsellik itirafı çok konuşuldu! “Seks delisi zannediyorlar”

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.