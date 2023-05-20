Yeraltı görüntüleme cihazıyla kaçak kazı yapanlar yakalandı!

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, fiziki ve teknik takibe aldığı 10 şüphelinin hedeflerinde Bartın’ın Amasra ilçesindeki tarihi Kuşkayası Yol Anıtı olduğu belirlenirken, şüphelilerin yakalanması için 10 farklı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda H.U. (45), H.Y. (50), Y.Y. (40), M.A.(43), S.N.(40), Y.E. (41), A.S. (75), S.A. (53) ve B.K. (57) ve E.A. (48) olmak üzere 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden E.A.’nın evinde yapılan aramada piyasa değeri 1 milyon TL olan yer altı görüntüleme cihazı ve 1 adet dedektör ele geçirildi.

Şüpheli H.U.’nun evinde yapılan aramalar sırasında ise evinin 500 metre yakınında 4 metre derinliğinde kazı yapıldığı tespit edildi. Olayla ilgili adli tahkikatın sürdüğü öğrenildi. (İHA)

