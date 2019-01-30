Yeraltı suları yeryüzüne fışkırıyor

Kahramanmaraş’ta bu yıl aşırı yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde yeraltı su kaynakları yeryüzüne çıktı. Dulkadiroğlu Ziraat Odası Başkanı Murat Çetinkaya, "Önceki yıllarda yaşamış olduğumuz kuraklıktan çiftçimiz sıkıntılı günler yaşamasına neden olmuştu. Bolluk ve rahmet çiftçimizin yüzünü güldürüyor" dedi.

Dulkadiroğlu Ziraat Odası Başkanı Murat Çetinkaya, Kahramanmaraş’ta özellikle yağmur şeklinde düşen yağışların, bölgedeki artezyen kuyularından yeryüzüne geri döndüğünü ifade etti.

Yağmurların çiftçilerin yüzünü güldüreceğini söyleyen Çetinkaya, "Bu bölgede geçtiğimiz yıllarda yağışların fazla olmasıyla birlikte, su kaynaklarımız ve kuyularımızdan suyumuz artezyen olarak atmaya başladı. Etkili olan yağışlar tarlada ekili olan ürünler için son derece faydalı olacak. Önceki yıllarda yaşamış olduğumuz kuraklıktan çiftçimiz sıkıntılı günler yaşamasına neden olmuştu. Bolluk ve rahmet çiftçimizin yüzünü güldürüyor. Bu durumda da memnunuz” dedi.

Kahramanmaraş’ın Selimiye Mahallesi’nde yaşayan çiftçi Osman Sarıgül ise "Tarım ve hayvancılık yapmaktayız. Bu yıl Allah’ın rahmetinin bol olması nedeniyle sularımız borularımızın ağızlarından taşmaya başladı” dedi.

