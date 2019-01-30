HABER

Yeraltı suları yeryüzüne fışkırıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 09:55 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta bu yıl aşırı yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde yeraltı su kaynakları yeryüzüne çıktı.

Kahramanmaraş’ta bu yıl aşırı yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde yeraltı su kaynakları yeryüzüne çıktı. Dulkadiroğlu Ziraat Odası Başkanı Murat Çetinkaya, "Önceki yıllarda yaşamış olduğumuz kuraklıktan çiftçimiz sıkıntılı günler yaşamasına neden olmuştu. Bolluk ve rahmet çiftçimizin yüzünü güldürüyor" dedi.
Dulkadiroğlu Ziraat Odası Başkanı Murat Çetinkaya, Kahramanmaraş’ta özellikle yağmur şeklinde düşen yağışların, bölgedeki artezyen kuyularından yeryüzüne geri döndüğünü ifade etti.
Yağmurların çiftçilerin yüzünü güldüreceğini söyleyen Çetinkaya, "Bu bölgede geçtiğimiz yıllarda yağışların fazla olmasıyla birlikte, su kaynaklarımız ve kuyularımızdan suyumuz artezyen olarak atmaya başladı. Etkili olan yağışlar tarlada ekili olan ürünler için son derece faydalı olacak. Önceki yıllarda yaşamış olduğumuz kuraklıktan çiftçimiz sıkıntılı günler yaşamasına neden olmuştu. Bolluk ve rahmet çiftçimizin yüzünü güldürüyor. Bu durumda da memnunuz” dedi.
Kahramanmaraş’ın Selimiye Mahallesi’nde yaşayan çiftçi Osman Sarıgül ise "Tarım ve hayvancılık yapmaktayız. Bu yıl Allah’ın rahmetinin bol olması nedeniyle sularımız borularımızın ağızlarından taşmaya başladı” dedi.

PARTNERÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabıÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabı
İstanbul Esenyurt'ta 'cinsel gücü arttırıcı çikolata' operasyonuİstanbul Esenyurt'ta 'cinsel gücü arttırıcı çikolata' operasyonu
Mandaların dondurucu soğukta kaplıca keyfiMandaların dondurucu soğukta kaplıca keyfi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk yorum

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk yorum

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Esenyurt'ta 'cinsel gücü arttırıcı çikolata' operasyonu

İstanbul Esenyurt'ta 'cinsel gücü arttırıcı çikolata' operasyonu

Binali Yıldırım'dan canlı yayında Buket Aydın'a: Ayakkabı numaramı da sor!

Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu

Dikkati onca insanı dolandırılmaktan kurtardı! 'Ne yapıyorsunuz?' sorusuna yanıt alamayınca...

Dikkati onca insanı dolandırılmaktan kurtardı!

Başkentte komutanlığa operasyon!

Başkentte komutanlığa operasyon!

İstanbul Maltepe'de ortalık karıştı!

Ortalık karıştı! Çok sayıda polis sevk edildi

İstanbul Aksaray'da 'Fight Club' filmini aratmayan kavga!

Kimi izledi kimi tezahürat yaptı! Filmleri aratmaya kavga

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.