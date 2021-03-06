HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yerde buldu, polisi aradı! Değeri 70 bin TL

Yerde buldu, polisi aradı! Değeri 70 bin TL

06.03.2021 09:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yerde buldu, polisi aradı! Değeri 70 bin TL

Amasya’da yerde bir kese dolusu altın bulan Suna Aylak durumu hemen polise bildirdi. Yaklaşık 70 bin TL değerindeki altınların tüp bebek tedavisiyle yeniden anne olmak istediği için birikim yapan Tekbir Kanar’a ait olduğu belirlendi. Kayıp altınlarını teslim alan Kanar, “Kızım olursa Suna ablanın adını vereceğim” dedi.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün bir marketin önünde fark etmeden üstüne bastığı kırmızı renkli kesenin içindekileri önce çocukların doldurduğu taşlardan sanan evli ve bir çocuk annesi Suna Aylak, açıp baktığında altınlarla karşılaşınca paniğe kapılarak polisi aradı.

YÜZÜKTEN SAHİBİNE ULAŞILDI

İnceleme başlatan Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri altınların arasındaki yüzükte yazılı tarih ve ‘Ünal’ isimden kayıp eşya başvurusu yapan 40 yaşındaki Tekbir Kanar’a ait olduğunu belirledi. Altınları teslim eden 61 yaşındaki Aylak, “İçini açıp baktığımda altınlarla karşılaştım. Oğlumla hemen polise haber verdik. Sahibinin bulunmasına çok sevindim” diye konuştu.

'POLİSLER ARAYINCA DÜNYALAR BENİM OLDU'

Eşinin bir yemek firmasında görev yaptığını, kendisinin de yıllardır tekstil fabrikalarında çalıştığını anlatan Kanar da çantasından düşürdüğü altınlara yeniden kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Altınları tüp bebek tedavisiyle yeniden evlat sahibi olmak için biriktirdiğini anlatan Kanar, “İlk çocuğum tüp bebek tedavisiyle olmuştu. İkinci çocuğuma da aynı yöntemle sahip olmak istiyorum. Bunun için birikimler yapıyordum. Düşürdüğümde çok üzüldüm. Polisler arayınca dünyalar benim oldu. Suna ablaya ve polislere çok teşekkür ediyorum. Kızım olursa Suna ablanın adını vereceğim” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Japonya'da akıl almaz olay: Ölen annesini 4 ay boyunca evde sakladıJaponya'da akıl almaz olay: Ölen annesini 4 ay boyunca evde sakladı
İzmir'de korkunç olay! Babasını defalarca bıçakladıİzmir'de korkunç olay! Babasını defalarca bıçakladı
Instagram yeni hesap açma işlemi nasıl yapılır? Instagram'a nasıl kayıt olunur?Instagram yeni hesap açma işlemi nasıl yapılır? Instagram'a nasıl kayıt olunur?
Anahtar Kelimeler:
polis Amasya

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı! Rusya üzerinden soğuk hava dalgası geliyor

Meteoroloji uyardı! Rusya üzerinden soğuk hava dalgası geliyor

İşte Fenerbahçe'de Caner Erkin'in bardağı taşıran sözleri!

İşte Fenerbahçe'de Caner Erkin'in bardağı taşıran sözleri!

Cinayet zanlısından kan donduran sözler: Aklım hala...

Cinayet zanlısından kan donduran sözler: Aklım hala...

Korkunç olay! Çöp atma tartışması yüzünden kardeşini öldürdü

Korkunç olay! Çöp atma tartışması yüzünden kardeşini öldürdü

Demet Akalın programda giydiği gömlekle dikkat çekti! Fiyatı dudak uçuklattı

Demet Akalın programda giydiği gömlekle dikkat çekti! Fiyatı dudak uçuklattı

İçişleri'nden yeni genelge: Dışarı çıkacak olanlar dikkat

İçişleri'nden yeni genelge: Dışarı çıkacak olanlar dikkat

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bitlis’te düşen helikopterde 8. Kolordu Komutanı da şehit oldu

Bitlis’te düşen helikopterde 8. Kolordu Komutanı da şehit oldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ümit Özdağ yeni parti mi kuruyor?

Ümit Özdağ yeni parti mi kuruyor?

Kahreden olay! Ziyarete gittiği okulda feci şekilde can verdi

Kahreden olay! Ziyarete gittiği okulda feci şekilde can verdi

24 kişinin öldüğü kazada araç sahibine 18 yıl 9 ay hapis

24 kişinin öldüğü kazada araç sahibine 18 yıl 9 ay hapis

Diğer Haberler

'Stop Erdoğan'a yanıt: 'Love Erdoğan'

'Stop Erdoğan'a yanıt: 'Love Erdoğan'

Bursa'da feci kaza! Sürücü ve kız arkadaşı hayatını kaybetti

Bursa'da feci kaza! Genç çift hayatını kaybetti

İzmir'de binada yangın! Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur hastaneye kaldırıldı

İzmir'de binada yangın! Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur hastaneye kaldırıldı

İzmir'de korkunç olay! Babasını defalarca bıçakladı

İzmir'de korkunç olay! Babasını defalarca bıçakladı

İstanbul'un göbeğinde psikoloğa silahlı saldırı

İstanbul'un göbeğinde psikoloğa silahlı saldırı

Kıraathane alev alev yandı! Patlama sesleri mahalleliyi ayağa kaldırdı

Kıraathane alev alev yandı! Patlama sesleri mahalleliyi ayağa kaldırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.