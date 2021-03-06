Yerde buldu, polisi aradı! Değeri 70 bin TL

Edinilen bilgiye göre, önceki gün bir marketin önünde fark etmeden üstüne bastığı kırmızı renkli kesenin içindekileri önce çocukların doldurduğu taşlardan sanan evli ve bir çocuk annesi Suna Aylak, açıp baktığında altınlarla karşılaşınca paniğe kapılarak polisi aradı.

YÜZÜKTEN SAHİBİNE ULAŞILDI

İnceleme başlatan Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri altınların arasındaki yüzükte yazılı tarih ve ‘Ünal’ isimden kayıp eşya başvurusu yapan 40 yaşındaki Tekbir Kanar’a ait olduğunu belirledi. Altınları teslim eden 61 yaşındaki Aylak, “İçini açıp baktığımda altınlarla karşılaştım. Oğlumla hemen polise haber verdik. Sahibinin bulunmasına çok sevindim” diye konuştu.

'POLİSLER ARAYINCA DÜNYALAR BENİM OLDU'

Eşinin bir yemek firmasında görev yaptığını, kendisinin de yıllardır tekstil fabrikalarında çalıştığını anlatan Kanar da çantasından düşürdüğü altınlara yeniden kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Altınları tüp bebek tedavisiyle yeniden evlat sahibi olmak için biriktirdiğini anlatan Kanar, “İlk çocuğum tüp bebek tedavisiyle olmuştu. İkinci çocuğuma da aynı yöntemle sahip olmak istiyorum. Bunun için birikimler yapıyordum. Düşürdüğümde çok üzüldüm. Polisler arayınca dünyalar benim oldu. Suna ablaya ve polislere çok teşekkür ediyorum. Kızım olursa Suna ablanın adını vereceğim” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA





