HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yerde bulduğu cisme taşla vuran çocuk, hayatının şokunu yaşadı

Yerde bulduğu cisme taşla vuran çocuk, hayatının şokunu yaşadı

19.08.2021 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'un Hınıs ilçesinin Bellitaş köyünde Muhammet Demirpolat (11), yerde bulduğu cisme taşla vurunca patlama oldu. Sağ kolundan yaralanan Demirpolat, hastaneye kaldırıldı. Oğlunun afacanlığı sonucu bu hale geldiğini söyleyen Gülcan Demirpolat, "Çocuklar yan yana oynarken yerde buldukları maddeyi 'Patlatalım mı' demişler. Biraz da yaramaz olan oğlum, taşı alıp vurduğu zaman elinde ne olduğunu bilmediğimiz cisim patlıyor. Üçüncü derece yanıklar var. Parmakları, tırnakları hep yanmış" dedi.

Yerde bulduğu cisme taşla vuran çocuk, hayatının şokunu yaşadı

Olay, 10 Ağustos'ta, Hınıs ilçesine bağlı Bellitaş köyünde meydana geldi. Amca çocukları ve arkadaşları ile oyun oynayan ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Muhammet Demirpolat, yerde bulduğu cismi kurcalamaya başladı. Demirpolat, taş ile vurduğu cismin patlaması sonucu sağ kolundan yaralandı. Çocukların haber vermesi üzerine Demirpolat, ailesi tarafından Hınıs Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahaleden sonra Demirpolat, Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yanık Tedavi Merkezi'ne yatırılan Muhammet Demirpolat, "Biz oynuyorduk. Kardeşim kalem pilden biraz büyük bir şey buldu. Ağabeyim Yusuf, dedi ki 'Ben daha önce bundan yine bulmuştum ve patlattım. Ona vurunca içindekiler dökülüyor. Hele bir vur' dedi. Ben de vurunca patladı. Parmaklarım acıyor" diye konuştu.

2d5aaaf3039f2f3fc8b73fb8d557d45b

'ÜÇÜNCÜ DERECE YANIKLARI VAR'

Oğlunun yanında refakatçi olarak kalan 4 çocuk annesi Gülcan Demirpolat, afacanlığı sonucu hastanelik olduğunu söyledi. Demirpolat, "Çocuklarım, amcaoğulları ve arkadaşları ile yan yana oynarken yerde buldukları bir maddeyi 'Patlatalım mı, ne yapalım' demişler. Zaten biraz da yaramazlar, Muhammet taşı alıp vurduğu zaman elinde patlıyor. Üçüncü derece yanıklar var. Parmakları, tırnakları hep yanıyor. Ambulansla bizi buraya getirdiler. 10 gündür tedavi görüyor. Doktorlar çok ilgilendi ve parmaklar yavaş yavaş toparlandı" dedi.

e8ea638553bf49d881620592ae8f8668

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…
Bu çiçeği koparan yandı! Cezası dudak uçuklatıyorBu çiçeği koparan yandı! Cezası dudak uçuklatıyor
Şoke eden anlar! Taksim Meydanı’nda 'kıskançlık' kavgasıŞoke eden anlar! Taksim Meydanı’nda 'kıskançlık' kavgası
Anahtar Kelimeler:
patlama Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Süper minili fotoğrafları nefes kesti! “Evdeyim bebeğim”

Süper minili fotoğrafları nefes kesti! “Evdeyim bebeğim”

Bilim Kurulu toplantısı sonrası 3. doz aşı vurgusu

Bilim Kurulu toplantısı sonrası 3. doz aşı vurgusu

Kritik gün geldi! Yeni kısıtlamalar masada

Kritik gün geldi! Yeni kısıtlamalar masada

Meteoroloji'den sel ve heyelan uyarısı! Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji'den sel ve heyelan uyarısı! Çok kuvvetli geliyor

Ozan Tufan, Premiere Lig'e transfer oldu

Ozan Tufan, Premiere Lig'e transfer oldu

Halı sahada "Kız gibi oynamayın" dedikleri polisi vurdular

Halı sahada "Kız gibi oynamayın" dedikleri polisi vurdular

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Günlerce konuşulmuştu! Yeniden yapıldı, sosyal medya ayaklandı

Günlerce konuşulmuştu! Yeniden yapıldı, sosyal medya ayaklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Jigolo olmak isteyen 50 yaşındaki adam hayatının şokunu yaşadı

Jigolo olmak isteyen 50 yaşındaki adam hayatının şokunu yaşadı

Flaş açıklama: Uçağın tekerleğinde insan kalıntıları bulundu

Flaş açıklama: Uçağın tekerleğinde insan kalıntıları bulundu

Afganistan'dan Türkiye'ye hayati telefon

Afganistan'dan Türkiye'ye hayati telefon

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.