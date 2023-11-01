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Yerde gördüğü keseye tekme savurdu, içinden avuç avuç altın çıktı! Konya'da ilginç olay: Sesleri duyunca harekete geçti

01.11.2023 15:38 | Son Güncelleme:
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Konya'da 23 yaşındaki Ali Barış Veren evine giderken yerde bir kese gördü ve tekme attı. Keseden çıkan sesleri duyan Veren bu kez içini kontrol etme ihtiyacı hissetti. Keseden onlarca çeyrek ve yarım altın çıktı. Kesenin içinde bir de not vardı. Altınları sayan Veren harekete geçti...

Yerde gördüğü keseye tekme savurdu, içinden avuç avuç altın çıktı! Konya'da ilginç olay: Sesleri duyunca harekete geçti

Beyşehir'de bir kadın, altınlarını hesaplattırmak için kuyumcuya götürdüğü sırada keseyi yere düşürdü. İçinde 40 tane çeyrek ve yarım altın ile bir de not bulunduğunu bilmeyen mobilya ustası Ali Barış Veren ise o keseyi görünce tekme attı. Sesleri duyan Veren kesede altın olduğunu fark etti ve sahibine teslim etmek üzere işe koyuldu. İşte detaylar...

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KESEYİ ALIP EVDE ALTINLARI SAYDI

Beyşehir ilçesinde mobilya ustası olan 23 yaşındaki Ali Barış Veren, evine giderken yolda gördüğü keseye tekme attı. Çöp varilinin yanına kadar savrulan keseden madeni para sesi duyan Ali Barış Veren, kontrol ettiği kesinin içinden çok sayıda altın ile “kefen param” yazılı bir not buldu. Evine geldiğinde kese içerisindeki altınları sayan ve 20’si çeyrek, 20’si yarım olmak üzere toplamda 40 altın olduğunu belirleyen Ali Barış Veren, çevresindeki arkadaşlarına haber vererek altınların sahibine ulaşmaya çalıştı. Altınların sahibinin kesedeki altınları ve yazılı notu bilen bir kadın olduğunu belirleyen Ali Barış Veren, ardından altınları sahibine teslim etti.

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2 KEZ TEYİT ETTİ

Ali Barış Veren, altınların sahibini bulabilmek için arkadaşlarına ve çevresine haber verdiğini belirterek, ”Kaybedenin de benimle aynı mahalle olan Yeni Mahalle’de olduğunu öğrendim. 40-45 yaşlarında bir teyze idi. Bize ulaştılar, ben de işi bıraktım gittim, adresine. Kesedeki altınları ve bilgi notunu hem telefonda hem de adresinde teyit edince güvenli bir şekilde teslim ettim. Karşılaşınca çok mutlu oldu. İnsanlık görevi zaten, yapmanız gereken bir şeydi” dedi.

Altınlarını kaybeden teyzenin yalnız yaşadığı için altınları teslim ederken görüntü alınmasını istemediğini de söyleyen Veren, keseyi kaybeden kadının altınlarını kuyumcuya hesaplattırmak için götürdüğü sırada düşürdüğünü anlattığını da sözlerine ekledi.

(İHA)

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