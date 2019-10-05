Amasya Orman İşletme Müdürlüğünde görevli arazöz sürücüsünün orman yangınına müdahale sonrası yolda, yerde gördüğü Türk bayrağını bir an olsun düşünmeden yerden aldı.

Orman İşletme Müdürlüğü Yangın Harekat Merkezinde görevli arazöz şoförü Mustafa Kürkçü (42), Akdağ bölgesinde çıkan orman yangınına müdahale ettikten sonra, dönüş yolunda Fındıklı mevkisinde yola düşmüş Türk bayrağı gördü.

Kürkçü, yoldaki Türk bayrağını alıp özenle katladıktan sonra araca koydu. Kürkçü’nün sosyal medyada paylaşılan bu ana ilişkin görüntüleri, beğeni topladı.



