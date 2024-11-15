Yerde kanlar içinde yatıyorlardı! Tekirdağ'dan korkunç haber: 15 yaşındaki iki kız çocuğu evde tabancayla vurulmuş halde bulundu

İşe gitmeyince mesai arkadaşları şüphelendi, evde arkadaşıyla birlikte ölü bulundu! Tekirdağ'dan acı haber geldi. Tabancayla vurulan 2 kız çocuğu yaşamını yitirdi.

İŞE GİTMEYİNCE AİLESİNE HABER VERİLDİ

Olay, saat 13.00 sıralarında Marmaraereğlisi ilçesi Bahçelievler Mahallesi Cennet Sokak’taki bir evde meydana geldi. İlçede bir kadın kuaföründe çalıştığı öğrenilen Yağmur E. işe gitmeyince mesai arkadaşları anne ve babasına haber verdi.

KOMŞU KAPIYI ÇALDI, AÇAN OLMADI

İnşaat ustası olan baba ile tekstil fabrikasında çalışan anne de kızlarına ulaşamayınca, durumu üst kattaki komşularını bildirdi. Bunun üzerine alt kata inen komşu kapıyı çaldı, ancak açan olmadı.

İKİSİ DE KANLAR İÇİNDE YERDEYDİ

Anne ve babanın yerini söylediği yedek anahtar ile eve giren komşu, Yağmur E. ile Kübra Rabia Y.'yi kanlar içinde yerde yatarken buldu.

HASTANEDE KURTARILAMADI

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yağmur E.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ambulansla Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kübra Rabia Y. de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yağmur E.'nin cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kondu.

Evde, savcı ve polis ekipleri inceleme yaparken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır