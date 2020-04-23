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  4. Yerde olduğunu fark edince... Temizlik işçisinden takdir toplayan hareket

Yerde olduğunu fark edince... Temizlik işçisinden takdir toplayan hareket

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2020 11:32 | Son Güncelleme

Antalya'da yok kenarında bulduğu Türk bayrağının yerde kalmasını istemeyen bir temizlik işçisi bayrağı süpürgesine takarak işini yapmaya devam etti. O anlar bir cep telefonunun objektifine böyle yansıdı...

Yerde olduğunu fark edince... Temizlik işçisinden takdir toplayan hareket

Konyaaltı Belediyesi'nde çalışan bir temizlik işçisi, ilçede temizlik yaptığı sırada yol kenarında bulduğu Türk bayrağını temizlik yaparken kullandığı süpürgesine taktı. Gün boyu bu şekilde temizlik yapan işçi, topladığı çöpleri çöp kutusuna boşalttığı sırada bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İşçi, çöpü boşalttıktan sonra bayrağı taktığı süpürgesiyle işine devam etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kullanıcılar tarafından büyük beğeni topladı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya türk bayrağı

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