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  4. Yerde para dolu çanta buldu! Ödül olarak içinden bir miktar para teklif edildi

Yerde para dolu çanta buldu! Ödül olarak içinden bir miktar para teklif edildi

26.09.2024 10:48
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Osmaniye'de meyan şerbeti satan 44 yaşındaki Suriyeli Türkmen İhsan Henno, şarjlı motosikletiyle çarşıya giderken yol kenarında bulduğu, içerisinde 33 bin TL ve kimlikler bulunan çantayı sahibine ulaştırdı. Henno, çantanın sahibi 50 yaşındaki Bülent Yıldırım'ın verdiği parayı kabul etmeyip "Ben insan olarak görevimi yaptım. İnsanlık daha ölmedi" dedi.

Yerde para dolu çanta buldu! Ödül olarak içinden bir miktar para teklif edildi

Merkez Hacı Osmanlı Mahallesi'nde yaşayan ve seyyar olarak meyan şerbeti satarak geçimini sağlayan Suriyeli Türkmen İhsan Henno, motosikletiyle evinden çıkıp çarşı merkezine doğru ilerlerken yerde bir çanta gördü. 6 çocuk babası İhsan Henno, içinde 33 bin lira ve kimlikler bulunan çantayı alıp, sahibine ulaştırmak için arkadaşının yanına gitti. Henno, çantadaki kimliğin fotoğrafını çekip, polise gönderdi. Polis, kısa bir sürede çanta sahibine ulaşıp bilgilendirildi. Bir çağrı merkezinde evinden çalışan paranın sahibi Bülent Yıldırım, buluştuğu Henno'dan çantayı teslim aldı.

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ÇANTANIN SAHİBİ BİR MİKTAR PARAYI ÖDÜL OLARAK VERMEK İSTEDİ

İhsan Henno'ya defalarca teşekkür eden Bülent Yıldırım, bir miktar parayı da ısrarla ödül olarak vermek istedi.

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İhsan Henno, "Ben bir insan olarak görevimi yaptım. İnsanlık daha ölmedi" diyerek parayı kabul etmedi.

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'ÇANTAYI GÖRÜNCE DURDUM'

İhsan Henno, yaşananları anlatarak, "Eşimle birlikte aracımla çarşıya geliyordum. Çantayı görünce durdum ve eşime çantayı almasını söyledim. Alıp baktığımda çantanın içinde para olduğunu gördüm. Sonra arkadaşımın yanına geldim. 'Nereye gideceğim' diye sordum. Sonra kimliğin fotoğrafını çekip polise gönderdik. Polis de çantanın sahibine ulaştı ve buraya gelerek çantasını teslim ettim" dedi.

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'PARAYI USTAYA VERECEKTİM'

Osmaniye'nin Bahçe ilçesi Almacık Yaylası'nda ev yaptırdığı ve bankadan çektiği parayı evinin inşaatında çalışan ustalara vereceğini söyleyen Bülent Yıldırım ise "Bugün böyle bir macera yaşadık. Sonradan farkına vardık çantanın olmadığını. Eşimle birlikte gittiğimiz yollara tekrar baktık ama çantayı bulamadık. Polis karakoluna geçtik ve bilgileri verdik. Dükkan kameralarını inceledik ama yine de bulamadık. Sağ olsun İhsan Bey bulmuş. Çantanın içerisinde ustaya vereceğim param vardı. Allah kendisinden razı olsun" diye konuştu. (DHA)

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YERDE-BULDUGU-33-BIN-LIRAYI-SAHIBINE-TES_407130_113079Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye para ödül
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