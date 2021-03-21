HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yerden aldığı şişeyle yanında yürüyen kişiyi darp eden saldırgan, kadının araya girmesiyle kaçtı

Yerden aldığı şişeyle yanında yürüyen kişiyi darp eden saldırgan, kadının araya girmesiyle kaçtı

21.03.2021 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da bir şahıs birlikte yürüdüğü kişiyi yerden aldığı şişeyle darp ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya’da bir şahıs birlikte yürüdüğü kişiyi yerden aldığı şişeyle darp ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin izlediği kavgayı yoldan geçen bir kadın ayırdı.
Edinilen bilgiye göre olay, dün öğleden sonra Muratpaşa ilçesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinden Doğugarajı’na doğru yürüyen iki erkekten biri, yerden aldığı şişeyle biranda yanındaki kişinin yüzüne doğru vurmaya başladı. Başındaki kapişon bulunan genç kendini korumaya çalışsa da yumrukların hedefi oldu. Çevredekilerin izlediği kavgaya yoldan geçen bir kadın müdahale etti. Saldırgan kadının ayırmaya çalışmasına rağmen genci yumruklamaya devam etti. Yakındaki bir iş yerinin standını önüne çekmeye çalışsa da saldırgandan kurtulamayan genç yerde de tekmelendi. Diğer kişilerin de kavgayı ayırmaya gelmesiyle saldırgan olay yerinden hızla uzaklaştı.
Kavga anı bir işyerin in güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sofralarınızı renklendirecek ürünlerSofralarınızı renklendirecek ürünler
Sınırımızda 1 terörist yakalandı Sınırımızda 1 terörist yakalandı
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı
1/

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

3 gündür aranıyordu! Kayıp döviz bürosu çalışanından acı haber

3 gündür aranıyordu! Kayıp döviz bürosu çalışanından acı haber

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İmamoğlu'na bir tepki daha: Bul beni başkan

İmamoğlu'na bir tepki daha: Bul beni başkan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Manifesto olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Manifesto olacak

Rusya'dan 'savaş' açıklaması: En kötüsüne hazırlanıyoruz!

Rusya'dan 'savaş' açıklaması: En kötüsüne hazırlanıyoruz!

Diğer Haberler

21 Mart Süper Loto sonuçları açıklandı mı? İşte Süper Loto sonuçları?

21 Mart Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

Yağmur nedeniyle Beşiktaş’ta duvar çöktü

Sokağa çıkma yasağı kurtardı: Beşiktaş'ta duvar çöktü

Son Dakika: Koronavirüs denetimlerinde 2 bin 839 iş yeri ve kişiye idari işlem

2 bin 839 iş yeri ve kişiye idari işlem

Bakan Koca: Hafta içi riski her yerde düşürelim

Bakan Koca: Hafta içi riski her yerde düşürelim

Vakaların arttığı Kastamonu'da bazı okullarda yüz yüze eğitime ara verildi

Kastamonu'da bazı okullarda yüz yüze eğitime ara verildi

Son Dakika! MSB duyurdu: 1 PKK/YPG'li terörist yakalandı

Sınırımızda 1 terörist yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.