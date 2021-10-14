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  4. Yerden bulduğu 15 bin lirayı alıp yoluna devam etti

Yerden bulduğu 15 bin lirayı alıp yoluna devam etti

14.10.2021 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir'de elektrikçiden çıkan Mehmet Ekinci cebindeki 15 bin lirayı düşürdü. Yoldan geçen bir kadın yerdeki parayı alarak uzaklaştı. Yaşananlar elektrikçinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 2 hafta önce Kayışdağı Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Ekinci, elektrikçiden alışveriş yaparak çıktıktan sonra cebindeki 15 bin lirayı kaldırımda düşürdü.

KAYITLARDA ORTAYA ÇIKTI

Dakikalar sonra yoldan geçen bir kadın yerdeki parayı fark ederek aldı. Parayı alan kadın önce sormak için elektrikçinin önüne gelip, ardından vazgeçerek uzaklaştı. Bir süre sonra parayı düşürdüğünü anlayan Ekinci, tekrar alışveriş yaptığı dükkana gelerek çalışanlara parasını sordu. Dükkan sahibiyle birlikte kamera kayıtlarını incelediklerinde parayı düşürdüğünü ve bir kadının parayı alıp uzaklaştığını gördü.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Ekinci, çevrede kadını bulmaya çalıştıktan sonra polise giderek şikayetçi oldu. Elektrik dükkanında çalışan Burak Yapar, "Alışverişini yaptı. 'İşçilerin ödemesi var, yapıp geri geleceğim malzemeleri almaya' diye çıktı dükkândan. Dükkândan çıkarken parayı düşürmüş. Kısa süre sonra bir kadın yerdeki parayı alıyor. Bizim dükkâna doğru 1-2 adım atıyor. Parayı veriyim diye sonra geri dönüyor. Yandaki dükkâna yöneliyor, oraya da girmiyor, uzaklaşıyor" dedi.
Diğer çalışan Eray Dursun ise "Aracına giderken düşürmüş parayı. Kadın parayı alıyor, sonra gidiyor. Parayı getiren yok. Haram para" diye konuştu.

Mehmet Ekinci'nin parayı düşürmesi ve kadının para alıp uzaklaşması iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. (DHA)

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Ataşehir
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