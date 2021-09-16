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Yere atılan çöpler sokak sokak böyle yürüdü

16.09.2021 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Temizlik Günü'nde farklı bir faaliyete imza atan İnegöl Belediyesi, vatandaşlarda çöp konusunda duyarlı olmaya davet etti. Özel hazırlanan çöp adam kostümüyle sokağa inen Şehir Tiyatrosu yönetmeni Volkan Derman, sokağa indi. Karşılarında yerlere attığı çöplerin yürüyerek sokak sokak gezdiğini gören gören vatandaşlar, büyük şaşkınlık yaşadı.

Yere atılan çöpler sokak sokak böyle yürüdü

‘En temiz şehir’ hedefi bulunan ve bu anlamda ciddi yatırımlar yapan İnegöl Belediyesi, aslolanın kirletmemek olduğuna dikkat çekmek için daha önce denenmemiş bir yola başvurdu. İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu yönetmeni Volkan Derman, yerlere atılmış çöplerden özel olarak hazırlanan ‘çöp adam’ kostümü giyerek sokağa indi. Vatandaşların arasında gezerek yere atılan çöplerin aslında ne kadar kötü sonuçlar doğurduğunu gözler önüne seren çöp adam, kendisine iğrenerek bakanlara da, “Benden korkmayın, ben sizin yere attığınız çöplerim” diyerek sosyal mesaj verdi.

ÇÖP ADAM CADDE VE SOKAKLARI GEZİ

Çöp adam, gün boyu İnegöl cadde ve sokaklarında gezerek temizliğin önemine vurgu yaptı. Bazı vatandaşlar bu durumdan çok etkilenip özeleştiride bulunurken, çöp adamın İnegöl sokaklarındaki macerası gizli bir kamerayla kayıt altına alındı. Bu görüntülerden hazırlanan 2 dakikalık klip, Başkan Alper Taban’ın sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı. Video, paylaşılmasının ardından kısa sürede ciddi bir ilgiyle karşılaştı.

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İHA

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İnegöl
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