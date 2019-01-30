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Yere düşen tüfek bir hayata mal oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 09:13 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da bir kişi, kamyondan eşyalarla birlikte indirdiği tüfeğin yere düşüp ateş alması sonucu boğazından yaralandı.

Diyarbakır’da bir kişi, kamyondan eşyalarla birlikte indirdiği tüfeğin yere düşüp ateş alması sonucu boğazından yaralandı. Yaralanan adam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay, Yenişehir ilçesinde bulunan Şehitlik Mahallesi İlçe Otogarı civarındaki bir toptancı dükkanında yaşandı. İddiaya göre, iş yeri sakinleri, 06 BS 9607 plakalı kamyondan mal indirmeye başladı. Bu sırada çalışanlardan biri, kamyonda bulunan tüfeği de alıp iş yerine götürmek istedi. Kamyonun önünde düşen tüfeğin ateş alması sonucu ismi öğrenilemeyen bir kişi boğazından yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Boğazından yaralanan vatandaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay yerine gelen güvenlik güçleri, iş yerinin önünü şeritle kapatarak etraftaki vatandaşların girmesini önledi. Olay yerin inceleme ekipleri, bölgede delil çalışması yaptı.
Olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatıldı.

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