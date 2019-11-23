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Yere düşen yaşlı amcanın cebindeki parayı çalan zanlı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 11:58 | Son Güncelleme

Başkentte kaldırımda yürüdüğü sırada başı dönerek yere düşen yaşlı adamın 600 lirasını çalan şahıs, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Amirliği tarafından yakalandı.

Başkentte kaldırımda yürüdüğü sırada başı dönerek yere düşen yaşlı adamın 600 lirasını çalan şahıs, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Amirliği tarafından yakalandı. Zanlı Cem Ş., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Ulus Meydanı’nda meydana gelen yankesicilik suçunu araştırmak üzere detaylı çalışma başlattı. Kaldırımda yürüdüğü esnada başı dönen ve yere düşen yaşlı amca bir vicdansızın hedefi oldu. Yere düşen amcaya önce iyi niyetli vatandaşlar yardım etti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde farklı açılardan izlediğinde, yaşlı vatandaşın yere düştüğü anda, başında şapkasıyla yolun karşısından yaşlı amcayı görerek yardım etmek amacıyla yanına gelen Cem Ş. isimli şahıs yaşlı amcanın cebinden parayı çaldı.
Yaşlı amca yere düştüğü sırada vatandaşlar tarafından ayağa kaldırılırken Cem Ş. ise yaşlı amcayı tek başına kaldığı ana kadar takip etti. Sonra amcayı yolun sağ tarafına döndüğü anda kıstırıp yaşlı adama, ’’Gel sana yardım edeyim üstün başın toz içinde üstüne sileyim’’ dedi. Üstüne silme bahanesiyle amcanın tüm aylık geçimi olan cebindeki 600 TL’yi alan zanlı amcaya "geçmiş olsun" diyerek olay yerinden ayrıldı. Olay yerinden ayrılırken de amcadan almış olduğu parayı sayarak yoluna devam etti
Cem Ş.’nin birçok sayıda yankesicilikten kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Yaşlı amca ise ifadesinde "O benim tüm aylık geçimimi sağlayan paraydı. 1 ay ne yeyip ne içeceğim ben şimdi" dedi.

Pos bıyığı ele verdi
Yankesicilikle mücadele ekipleri yoğun çalışmalar sonucunda şüpheli şahısı pos bıyığından tanıyarak tespit etti. Yakalanan yankesici Cem Ş. ise ifadesinde pişkince "Ben amcaya yardım ettim iyilik yaptık karşılığı bu muydu’’ diyerek kendini savundu. Cem Ş., çıkarıldığı mahkeme sonucu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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