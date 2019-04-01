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Yere izmarit atmanın cezası 75, sakız atmanın cezası 100 euro

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 16:53 | Son Güncelleme

Almanya’nın Mannheim kentinde şehri kirletenlere yönelik cezaları arttırma kararı alındı.

Almanya’nın Mannheim kentinde şehri kirletenlere yönelik cezaları arttırma kararı alındı. Yere sigara izmariti ve kağıt mendil atmanın cezası 75, sakız atmanın cezası ise 100 euro’ya yükseldi.
Almanya’nın Mannheim şehrinde çevrenin daha temiz olması için para cezaları arttırıldı. Nisan ayı itibariyle yere sigara izmariti ve kağıt mendil atanlara kesilen ceza 20 euro’dan 75 euro’ya yükseltildi. Yere sakız atmanın cezası ise 100 ila 200 euro’ya yükseltildi. Sokakların ve çevrenin temiz kalabilmesi için uygulanacak yeni cezaların yanı sıra üniformasız sivil görevlilerin de görev yapacağı açıklandı.

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