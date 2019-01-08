Yere sağlam basmak için nasıl adım atılmalıdır?

Yağışlı havalarda düşme riskinin arttığına dikkat çeken Çevre Hastanesi doktorlarından Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. M. Yavuz Çırpıcı; düşme vakalarının ciddi sorunlar oluşturduğunu söyledi. Düşme nedenlerini anlatan ve düşme riskini azaltmak amacıyla tavsiyelerde bulunan Dr. Çırpıcı şöyle konuştu: “Düşme nedenleri arasında, parkinson hastalığı, yorgunluk, duyusal fonksiyonlarınının (görme, işitme, dokunma) bozulması, ekstremite (kol, bacak) kaybı, ortamdaki tehlikeler (kaygan zemin, yetersiz aydınlatma, merdivenler, yürüme alanlarının güvensiz olması), uzun süren yatak istirahatının ardından birden ayağa kalkmaya çalışmak, duyular ve hareketlilik üzerine etkisi olan ilaçların kullanılması gibi nedenler sayılabilir. Yağışlı havalarda ortamda ki tehlikeler daha fazla ortaya çıkıyor ve özellikle ileri yaşta ortaya çıkan düşme vakaları sağlığı ciddi şekilde tehdit ediyor.”

'KURU YOLDA ÖNCE TOPUK, SONRA PARMAK, YAĞIŞLI YOLDA TAM TERSİ: ÖNCE PARMAK, SONRA TOPUK'



Adım atarken tedbirli olmak gerektiğine dikkat çeken Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. M. Yavuz Çırpıcı; kuru yolda önce topuk sonra parmak ucu basmamız gerekirken, yağışlı yolda ise tam tersine önce parmak ucu sonra topuk basmamız gerektiğini söyledi ve yağışlı yolda yürürken neler yapılması gerektiğini anlattı.