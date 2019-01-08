HABER

Yere sağlam basmak için nasıl adım atılmalıdır?

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.01.2019 10:43 | Son Güncelleme

Adım atma şeklinizi kuru ve yağışlı havaya göre değiştirmeniz gerektiğini biliyor muydunuz? Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yağışlı havalarda düşme riskleri de artıyor. Yürüme sırasında yaşanan düşme riskini azaltmak ve kazaları önlemek ise attığınız adımlardan geçiyor. Peki yol durumuna göre yere sağlam basmak için nasıl yürümek gerekiyor? İşte bu sorunun cevabı...

Yere sağlam basmak için nasıl adım atılmalıdır?

Yağışlı havalarda düşme riskinin arttığına dikkat çeken Çevre Hastanesi doktorlarından Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. M. Yavuz Çırpıcı; düşme vakalarının ciddi sorunlar oluşturduğunu söyledi. Düşme nedenlerini anlatan ve düşme riskini azaltmak amacıyla tavsiyelerde bulunan Dr. Çırpıcı şöyle konuştu: “Düşme nedenleri arasında, parkinson hastalığı, yorgunluk, duyusal fonksiyonlarınının (görme, işitme, dokunma) bozulması, ekstremite (kol, bacak) kaybı, ortamdaki tehlikeler (kaygan zemin, yetersiz aydınlatma, merdivenler, yürüme alanlarının güvensiz olması), uzun süren yatak istirahatının ardından birden ayağa kalkmaya çalışmak, duyular ve hareketlilik üzerine etkisi olan ilaçların kullanılması gibi nedenler sayılabilir. Yağışlı havalarda ortamda ki tehlikeler daha fazla ortaya çıkıyor ve özellikle ileri yaşta ortaya çıkan düşme vakaları sağlığı ciddi şekilde tehdit ediyor.”

1543086923_Bel_A__r__lar___01 (1)

'KURU YOLDA ÖNCE TOPUK, SONRA PARMAK, YAĞIŞLI YOLDA TAM TERSİ: ÖNCE PARMAK, SONRA TOPUK'

Adım atarken tedbirli olmak gerektiğine dikkat çeken Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. M. Yavuz Çırpıcı; kuru yolda önce topuk sonra parmak ucu basmamız gerekirken, yağışlı yolda ise tam tersine önce parmak ucu sonra topuk basmamız gerektiğini söyledi ve yağışlı yolda yürürken neler yapılması gerektiğini anlattı.

1543086917_Bel_A__r__lar__

Adım atarken yağışlı yolda kontrol etmek amacıyla önce parmak ucu sonra topuk basılmalıdır,
Küçük ve yavaş adımlar atılmalıdır
Tek tek basamaklara basılarak, korkuluklara tutunarak ve adımlardan emin olunarak merdivenlerden inilmeli ve çıkılmalıdır,
Yürürken, eller açıkta ve denge için kullanılmalıdır,
Kaymayan ayakkabı ve yumuşak giysiler tercih edilmelidir,
Kaygan zeminlerde bastondan destek alarak yürünmelidir.

PARTNERMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntülerMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntüler
Kadınlar daha hızlı bağlanıyorKadınlar daha hızlı bağlanıyor
Depresyonda olduğumuzu nasıl anlarız? Depresyonda olduğumuzu nasıl anlarız?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kış kar yürüyüş

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti, CHP ve Saadet Partisi'nden ortak aday geliyor!

İYİ Parti, CHP ve Saadet Partisi'nden ortak aday geliyor!

Arkadaşının karısına 'Gülüm' deyince hayatından oldu!

Arkadaşının karısına 'Gülüm' deyince hayatından oldu!

Yasin'den şoke eden F.Bahçe cevabı!

Yasin'den şoke eden F.Bahçe cevabı!

Artık pahalısı daha pahalı olacak!

Artık pahalısı daha pahalı olacak!

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

İdris Naim Şahin CHP'den aday mı olacak?

İdris Naim Şahin CHP'den aday mı olacak?

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

Kilo veremiyorsanız bunlara dikkat!

Kilo veremiyorsanız bunlara dikkat!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kulaklıklardaki tehlike yatağa düşürüyor!

Kulaklık denerken sağlığınızı kaybetmeyin!

Migren ağrısı nasıl geçer? Migren tedavisi nasıl olur? Migren atakları önceden önlenebilir mi?

Migrenle başa çıkma yolları

Hamileler koşu bandı kullanabilir mi?

Hamileler koşu bandı kullanabilir mi?

Kış enfeksiyonlarından nasıl korunmalı? İşte 12 öneri

Bir bardak sütün içine bir çay kaşığı zencefil!

Madde bağımlılığında kadınlar da risk altında

Kadınlar daha hızlı bağlanıyor

Depresyon belirtileri nelerdir? Depresyonda olduğumuzu nasıl anlarız?

Depresyonda olduğumuzu nasıl anlarız?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.