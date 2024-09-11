Yere serdikten sonra bile vurmayı bırakmadı! Bir bardak su istedi diye sopayla döve döve öldürdü: Kahramanmaraş'ta korkunç iddia

Kahramanmaraş'tan gelen cinayet haberi tüyler ürpertti. Mesut Kazancı içtiği bir bardak sudan sonra bir bardak daha istediği için çıktığı belirtilen kavgada aldığı sopa darbeleriyle yere serildiği anlar kameraya saniye saniye yansıdı. Hastaneye kaldırılan Kazancı üç günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

HAYATTAN KOPARAN SOPA DARBELERİ

Olay Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki Yavuz Selim Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde 6 Eylül'de gerçekleşti. TGRT Haber'in aktardığı iddialara göre Mesut Kazancı isimli şahıs bir fabrikanın çalışanlarından bir bardak su istedi. İlk bardağı içtikten sonra ikinciyi de isteyen Kazancı ile çalışanlar arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mesut Kazancı aldığı sopa darbeleriyle ağır yaralandı.

3 GÜN BOYUNCA KURTARILMAYA ÇALIŞTI

İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kazancı, 3 gün boyunca yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.A.I, (37) çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SOPAYLA DÖVEREK ÖLDÜRDÜKLERİ ANLAR KAMERADA

Kavga anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı, sosyal medyada da paylaşılınca büyük infial yarattı. Görüntülerde yerde yatan ve Mesut Kazancı olduğu iddia edilen şahsa iki kişinin sopayla sert darbeler indirdiği görülüyor.

Bu sırada kendisini elindeki bir halatla korumaya çalışan şahsın çığlıklar attığı ancak sopalı saldırganların çevredekilerin uyarılarına aldırmadan ölümcül darbeler vurmaya devam ettiği anlar görüntülere kameraya yansıyor.

Ardından Kazancı olduğu iddia edilen şahsın yerde hareketsiz yattığı, buna rağmen şahıslardan biri tarafından sopayla darbedilmeye devam ettiği görülüyor.