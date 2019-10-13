HABER

Yere yatıp yunus parklarını protesto ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 20:08 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Hayvan Hakları Federasyonu temsilcileri, yere yatıp yunus parklarını protesto etti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) temsilcileri yere yatarak yunus parklarını protesto etti.

İlçede gerçekleştirilen "HAYTAP 13. Ulusal Temsilciler Toplantısı"na katılan federasyon üyeleri, yunus parkları ile ilgili basın açıklaması yaptı.

İskele Meydanı'ndaki protestoda HAYTAP üyeleri, üzerinde "Yavrularından koparılıp dans etmeye zorlanıyorlar" yazılı ve iple bağlı yunus resmi olan afişi ellerinde tutarken, bazı federasyon üyeleri de yere yattı.

Ses sistemi aracılığıyla alandakilerin "Yunusların çıkardığı sesleri" duyması sağlanan protestoda, grup adına basın açıklamasını HAYTAP Sözcüsü Şule Baylan okudu.

Duyulan seslerin yunusların mutluluk sesi değil çığlıkları olduğunu belirten Baylan, "Bu duyduğunuz çığlıklar aslında yunusların ızdırap dolu yaşamlarının çığlığıdır. Bu sesleri mutluluk sesi olarak düşünmeyin. Yunuslarla yüzmek sizin rüyanız olabilir ama onların kabusu olduğunu biliyor musunuz? Bu sesler onların acı çığlıklarıdır. Bu çığlıklara kulak verin. Hayvanların kullanıldığı hiçbir gösteriye gitmeyin." diye konuştu.

HAYTAP Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat da farklı illerden federasyon temsilcilerinin Bodrum'a geldiğini söyledi.

Bodrum'un yanı sıra değişik yerlerde yunus parkları olduğunu kaydeden Şenpolat, insanlara özgürlük olduğu gibi "hayvanlara ve doğaya da özgürlük" dediklerini dile getirdi.

Alkışlar eşliğinde "Yunus parklarına hayır" sloganı atılan protestoya bazı vatandaşlar da destek verdi.

PARTNERBu besinler hormonları bozuyorBu besinler hormonları bozuyor
Fatih'te çocuğa taciz iddiası mahalleyi sokağa döktüFatih'te çocuğa taciz iddiası mahalleyi sokağa döktü
Şule Çet'in psikolojisini inceleyen bilirkişi heyeti, 'intihar bulgusu yok' dediŞule Çet'in psikolojisini inceleyen bilirkişi heyeti, 'intihar bulgusu yok' dedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bodrum HAYTAP Muğla protesto Yunus parkı

En Çok Okunan Haberler

Tel Abyad teröristlerden kurtarıldı

Tel Abyad teröristlerden kurtarıldı

Kürt Şahinleri timi yola çıktı: Zulmü bitireceğiz

Kürt Şahinleri timi yola çıktı: Zulmü bitireceğiz

Evlilik cüzdanı için öyle bir fotoğraf verdi ki...

Evlilik cüzdanı için öyle bir fotoğraf verdi ki...

Bir döneme damga vurdu! İşte son hali

Bir döneme damga vurdu! İşte son hali

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Polis olmak isteyenlere müjde! 7 bin aday alınacak

Polis olmak isteyenlere müjde! 7 bin aday alınacak

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB: Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 525 oldu

MSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 525 oldu

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika! Şırnak'ta 53 köyde eğitime 3 gün ara verildi

53 köyde eğitime 3 gün ara verildi

Suriye Milli Ordusu komutanları Tel Abyad'da sevinç gözyaşları döktü

Gözyaşlarını tutamadılar! SMO komutanları Tel Abyad'a böyle girdi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'terör örgütünün gerçek yüzü' başlığıyla itirafçı paylaşımı

MSB paylaştı: İşte terör örgütünün gerçek yüzü!

Teröristler kampta yangın çıkararak DEAŞ'lı terörislerin kaçmasını sağladı

'PKK, DEAŞ'lı teröristlerin kaçmasını sağladı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.