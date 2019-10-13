Yere yatıp yunus parklarını protesto ettiler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) temsilcileri yere yatarak yunus parklarını protesto etti.

İlçede gerçekleştirilen "HAYTAP 13. Ulusal Temsilciler Toplantısı"na katılan federasyon üyeleri, yunus parkları ile ilgili basın açıklaması yaptı.

İskele Meydanı'ndaki protestoda HAYTAP üyeleri, üzerinde "Yavrularından koparılıp dans etmeye zorlanıyorlar" yazılı ve iple bağlı yunus resmi olan afişi ellerinde tutarken, bazı federasyon üyeleri de yere yattı.

Ses sistemi aracılığıyla alandakilerin "Yunusların çıkardığı sesleri" duyması sağlanan protestoda, grup adına basın açıklamasını HAYTAP Sözcüsü Şule Baylan okudu.

Duyulan seslerin yunusların mutluluk sesi değil çığlıkları olduğunu belirten Baylan, "Bu duyduğunuz çığlıklar aslında yunusların ızdırap dolu yaşamlarının çığlığıdır. Bu sesleri mutluluk sesi olarak düşünmeyin. Yunuslarla yüzmek sizin rüyanız olabilir ama onların kabusu olduğunu biliyor musunuz? Bu sesler onların acı çığlıklarıdır. Bu çığlıklara kulak verin. Hayvanların kullanıldığı hiçbir gösteriye gitmeyin." diye konuştu.

HAYTAP Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat da farklı illerden federasyon temsilcilerinin Bodrum'a geldiğini söyledi.

Bodrum'un yanı sıra değişik yerlerde yunus parkları olduğunu kaydeden Şenpolat, insanlara özgürlük olduğu gibi "hayvanlara ve doğaya da özgürlük" dediklerini dile getirdi.

Alkışlar eşliğinde "Yunus parklarına hayır" sloganı atılan protestoya bazı vatandaşlar da destek verdi.

