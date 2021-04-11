HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yere yatırdıkları kişiyi sopayla dövdüler

Yere yatırdıkları kişiyi sopayla dövdüler

11.04.2021 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da, 2 kişi, tartıştıkları psikolojik sorunlar olduğu öne sürülen kişiyi tekme, tokat ve sopayla dövdü. Saldırı anları, cep telefonu kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

Yere yatırdıkları kişiyi sopayla dövdüler

Olay, Kepez ilçesi Varsak Aktoprak Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişi, henüz bilinmeyen nedenle sokakta 3 kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine gruptakilerden ikisi, tartıştıkları kişiyi yere yatırıp tekme, tokat ve sopayla darbetti. Üçüncü kişi ise sokakta olayı izledi. Elinde sopa olan kişi, yere yatırdıkları kişi ayağa kalkınca bu sefer de yakasından çekiştirdi.

2 kişinin tartıştıkları kişiyi darbettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Yolcu otobüsü devrildi! 1'i ağır 6 yaralıYolcu otobüsü devrildi! 1'i ağır 6 yaralı
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması

Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Dilek İmamoğlu'nun annesi vefat etti

Dilek İmamoğlu'nun annesi vefat etti

Yeri tespit edildi! Sedat Peker için Interpol devrede

Yeri tespit edildi! Sedat Peker için Interpol devrede

Terör örgütü PKK 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza’nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi

Terör örgütü PKK 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza’nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.