"Yerebatan Sarnıcı, muazzam bir eser"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yerebatan Sarnıcı'nın muazzam bir eser ve dünyanın çok özel noktalarından biri olduğunu belirterek, "Çok da ilgi gördüğünü biliyoruz. Yerebatan Sarnıcı Ayasofya kadar hemen hemen turist ve gezeni karşılayabilecek, ağırlayabilecek bir yer." dedi. İmamoğlu, Yerebatan Sarnıcı ile Tekfur Sarayı'nı gezdi. Yetkililerden bilgi alan İmamoğlu, Yerebatan Sarnıcı'nın restorasyonunun bir an önce tamamlanarak tümünün turistlerin ziyaretine açılması gerektiğini söyledi. Tekfur Sarayı'nı ziyareti sırasında gazetecilere bilgi veren Ekrem İmamoğlu, Yerebatan Sarnıcı'nın muazzam bir eser olduğunu vurgulayarak, "Dünyada çok özel noktalardan birisi. Çok da ilgi gördüğünü biliyoruz. Ama burada da bir kısım gecikmeler söz konusu. 2016 yılında başlamış olan sürecin ne aşamada olduğunu gördük. Yerebatan Sarnıcı Ayasofya kadar, hemen hemen turist ve gezeni karşılayabilecek ağırlayabilecek bir yer. Hemen karşı karşıya zaten. Ama şu anda onun 3'te 1'inden biraz fazlası gezilebilir durumda. 3'te 2'si uzun zamandır restorasyon altında." diye konuştu.

- Tamamının hizmete açılacağını öngörüyoruz" Tarihi eserin bütünün ziyarete açılması için ilgili kurumlarla koordineli şekilde çalışacaklarını aktaran İmamoğlu, şöyle devam etti: "Finansal tarafına öncelik tanıyacağız ve inşallah verilen süreye göre - bir yıl dendi ama daha erken bir tarihte- Yerebatan Sarnıcı'nın hemen hemen tamamının hizmete açılacağını öngörüyoruz. Orada da sadece Yerebatan Sarnıcı'na kanalize olmadık. Aynı zamanda hemen yakınında arkeolojik parka hem de üstünde bulunan yapılara - ki bir kısmı şu anda yine restorasyon içerisinde - ve oradaki yanlış kullanımlar için bütüncül rapor istedik. Bütüncül bir yaklaşımla tarihi Yarımada'yı kurtaracak ve bütün dünyanın bence insanlık mirasının, dünya mirasının yine tüm dünyaya gösterilmesi ve bu görsel şovun ülkemizce şehrimizce yapılmasını sağlamış oluyoruz. Bu aynı zamanda milyonlarca turist, milyarlarca dolarlık turizm kazancı, otel, iş ve istihdamı demek. Bir tarafta manevi bir kazancın büyük bir maddi kazanca dönüşmesini bu şehre tattırmak istiyoruz. İstanbul'un gerçekten dünyanın merkezi, başkenti olduğunu hissettirecek eylemlerde bulunacağız."