Yerebatan Sarnıcı'na nasıl gidilir? Yerebatan Sarnıcı nerede, hangi semtte?

Kayalık bir zemin üzerine inşa edilmiş olan Yerebatan Sarnıcı, tuğla malzemeden yapılmıştır. Birinci Dünya Savaşı zamanında Alman bir arkeolog tarafından belirlenmiş olan ölçüleri 138 - 64,6 metredir. Sarnıcın dikkat çekici görünümlerinden biri de ters dönmüş olarak duran iki Medusa başlı sütündür. Başka malzemelerin de devşirme olarak kullanıldığı Yerebatan Sarnıcı bugün müze olarak gezilebilmektedir.

Yerebatan Sarnıcı nerededir?

Köklü bir geçmişe sahip olan Yerebatan Sarnıcı İstanbul’un Fatih ilçesindedir. Latince adı Cisterna Basilica olan müze bu ikinci ismini müzenin yer aldığı bölgede daha önce yer alan Stoa Bazilikası’ndan alır. Sultanahmet Parkı’nın hemen yan kısmında yer alan sarnıç, Theodius Dikilitaşı ve Alman çeşmesinin olduğu eski ismi ile tarihi At Meydanı’nın hemen arka tarafındadır. Özel araç ile ya da toplu taşıma kullanarak müzeye ulaşım sağlamak mümkündür.

Yerebatan sarnıcı hangi semttedir?

Tarihi binaları ile öne çıkan İstanbul’un tarihi semtlerinden biri de Sultanahmet semtidir. Yerebatan Sarnıcı da diğer önemli bazı müzeler gibi bu semtte bulunur. Sultanahmet’te ayrıca Sultanahmet Cami, Topkapı Sarayı gibi önemli müzeler de vardır. Ulaşımı birçok farklı semtten son derece kolay olan Sultanahmet semtine, yürüyerek ya da toplu taşıma ile tren, tramvay, metro ya da Marmaray ile ulaşım sağlayabilmek mümkündür.

Yerebatan Sarnıcı'na nasıl gidilir?

İstanbul’un Sultanahmet semtinde yer alan Yerebatan Sarnıcı, toplu taşıma ile de gidilebilen bir yerdedir. Toplu taşıma kullanmak isteyenler şu yolları tercih edebilir:

Avrupa Yakası / Taksim’den feniküler ile T1 Kabataş – Bağcılar tramvay hattı

Güngören / Bağcılar’dan direkt olarak T1 tramvay hattı

Esenler, Bayrampaşa’dan Yenikapı havalimanı metro hattı ile Aksaray istasyonundan T1 tramvay hattı ile

Esenyurt, Büyükçekmece, Avcılar, Bahçelievler, Küçükçekmece’den Metrobüs ile Cevizlibağ durağına oradan da T1 Bağcılar / Kabataş tramvay hattı ile gidilebilir.

Yerebatan Sarnıcı'na hangi otobüsler gider?

Avrupa Yakası tarafından Yerebatan Sarnıcı’na gidebilmek için otobüs kullanmak da mümkün olur. Bunun için şu otobüslere binilebilir:

BN1

47E

54E

EM2

30D

66

Yerebatan Sarnıcı'na Marmaray ile nasıl gidilir?

Özel araç ve toplu taşıma ile gidilebilen Yerebatan Sarnıcı’na Marmaray kullanılarak gidebilmek de mümkün olur. Bunun için hangi Marmaray treninin kullanılacağı bilinmelidir. Örnek olarak Sirkeci Marmaray istasyonunda inerek ve daha sonrasında beş dakika kadar yürüyerek müzeye ulaşılabilir. Bunun dışında:

Halkalı/Gebze

Ataköy / Pendik Marmaray hatları kullanılarak da müzeye ulaşım sağlanabilir.

Yerebatan Sarnıcı giriş ücreti ne kadar?

Türkiye’deki diğer birçok müze gibi önce şehrin su ihtiyacını karşılamak için daha sonra ise 1987 yılında müzeye dönüştürülen Yerebatan Sarnıcı da ücretli girişi olan müzeler arasında yer alır. Yerebatan Sarnıcı Müzesi’nin giriş ücretleri 2023 yılı için şu şekildedir:

Yerli ziyaretçiler için: 80 TL

Yabancı turistler için: 450 TL

Öğrenciler için: 30TL







