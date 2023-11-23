HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yerebatan Sarnıcı'na nasıl gidilir? Yerebatan Sarnıcı nerede, hangi semtte?

Yerebatan Sarnıcı'na nasıl gidilir? Yerebatan Sarnıcı nerede, hangi semtte?

22.11.2023 19:54 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüzlerce yıl önce İstanbul’un su sıkıntısını çözmek ve şehrin su ihtiyacını giderebilmek için yaptırılan kapalı su sarnıcı bugün müze olarak gezilebilmektedir. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılmış olan Yerebatan Sarnıcı, sarnıç üzerinde daha önce bir bazilika bulunduğu için Bazilika Sarnıcı olarak da isimlendirilmiştir.

Yerebatan Sarnıcı'na nasıl gidilir? Yerebatan Sarnıcı nerede, hangi semtte?

Kayalık bir zemin üzerine inşa edilmiş olan Yerebatan Sarnıcı, tuğla malzemeden yapılmıştır. Birinci Dünya Savaşı zamanında Alman bir arkeolog tarafından belirlenmiş olan ölçüleri 138 - 64,6 metredir. Sarnıcın dikkat çekici görünümlerinden biri de ters dönmüş olarak duran iki Medusa başlı sütündür. Başka malzemelerin de devşirme olarak kullanıldığı Yerebatan Sarnıcı bugün müze olarak gezilebilmektedir.

Yerebatan Sarnıcı nerededir?

Köklü bir geçmişe sahip olan Yerebatan Sarnıcı İstanbul’un Fatih ilçesindedir. Latince adı Cisterna Basilica olan müze bu ikinci ismini müzenin yer aldığı bölgede daha önce yer alan Stoa Bazilikası’ndan alır. Sultanahmet Parkı’nın hemen yan kısmında yer alan sarnıç, Theodius Dikilitaşı ve Alman çeşmesinin olduğu eski ismi ile tarihi At Meydanı’nın hemen arka tarafındadır. Özel araç ile ya da toplu taşıma kullanarak müzeye ulaşım sağlamak mümkündür.

Yerebatan sarnıcı hangi semttedir?

Tarihi binaları ile öne çıkan İstanbul’un tarihi semtlerinden biri de Sultanahmet semtidir. Yerebatan Sarnıcı da diğer önemli bazı müzeler gibi bu semtte bulunur. Sultanahmet’te ayrıca Sultanahmet Cami, Topkapı Sarayı gibi önemli müzeler de vardır. Ulaşımı birçok farklı semtten son derece kolay olan Sultanahmet semtine, yürüyerek ya da toplu taşıma ile tren, tramvay, metro ya da Marmaray ile ulaşım sağlayabilmek mümkündür.

İlginizi Çekebilir

Madame Tussauds Balmumu Heykel Müzesi'ne nasıl gidilir?

Madame Tussauds Balmumu Heykel Müzesi'ne nasıl gidilir?

Türk İslam Eserleri Müzesi'ne nasıl gidilir?

Türk İslam Eserleri Müzesi'ne nasıl gidilir?

Dolmabahçe Sarayı'na nasıl gidilir?

Dolmabahçe Sarayı'na nasıl gidilir?

Beylerbeyi Sarayı giriş ücreti ne kadar?

Beylerbeyi Sarayı giriş ücreti ne kadar?

Bozdoğan Kemeri’ne nasıl gidilir?

Bozdoğan Kemeri’ne nasıl gidilir?

Küçüksu Kasrı’na nasıl gidilir?

Küçüksu Kasrı’na nasıl gidilir?

Yerebatan Sarnıcı'na nasıl gidilir?

İstanbul’un Sultanahmet semtinde yer alan Yerebatan Sarnıcı, toplu taşıma ile de gidilebilen bir yerdedir. Toplu taşıma kullanmak isteyenler şu yolları tercih edebilir:

  • Avrupa Yakası / Taksim’den feniküler ile T1 Kabataş – Bağcılar tramvay hattı
  • Güngören / Bağcılar’dan direkt olarak T1 tramvay hattı
  • Esenler, Bayrampaşa’dan Yenikapı havalimanı metro hattı ile Aksaray istasyonundan T1 tramvay hattı ile
  • Esenyurt, Büyükçekmece, Avcılar, Bahçelievler, Küçükçekmece’den Metrobüs ile Cevizlibağ durağına oradan da T1 Bağcılar / Kabataş tramvay hattı ile gidilebilir.

Yerebatan Sarnıcı'na hangi otobüsler gider?

Avrupa Yakası tarafından Yerebatan Sarnıcı’na gidebilmek için otobüs kullanmak da mümkün olur. Bunun için şu otobüslere binilebilir:

  • BN1
  • 47E
  • 54E
  • EM2
  • 30D
  • 66

İlginizi Çekebilir

Masumiyet Müzesi’ne nasıl gidilir?

Masumiyet Müzesi’ne nasıl gidilir?

Tema Park Korsan Adası nerede, hangi semtte?

Tema Park Korsan Adası nerede, hangi semtte?

 Yıldız Parkı nerede, hangi otobüs ile gidilir?

Yıldız Parkı nerede, hangi otobüs ile gidilir?

 Metro, metrobüs, marmaray ve otobüs ile Çekmeköy’e ulaşım

Metro, metrobüs, marmaray ve otobüs ile Çekmeköy’e ulaşım

 Otobüs, metrobüs ve tren ile Eminönü’ne ulaşım

Otobüs, metrobüs ve tren ile Eminönü’ne ulaşım

 Marmaray, metrobüs, metro, otobüs ve vapur ile Kadıköy’e ulaşım

Marmaray, metrobüs, metro, otobüs ve vapur ile Kadıköy’e ulaşım

Yerebatan Sarnıcı'na Marmaray ile nasıl gidilir?

Özel araç ve toplu taşıma ile gidilebilen Yerebatan Sarnıcı’na Marmaray kullanılarak gidebilmek de mümkün olur. Bunun için hangi Marmaray treninin kullanılacağı bilinmelidir. Örnek olarak Sirkeci Marmaray istasyonunda inerek ve daha sonrasında beş dakika kadar yürüyerek müzeye ulaşılabilir. Bunun dışında:

  • Halkalı/Gebze
  • Ataköy / Pendik Marmaray hatları kullanılarak da müzeye ulaşım sağlanabilir.

Yerebatan Sarnıcı giriş ücreti ne kadar?

Türkiye’deki diğer birçok müze gibi önce şehrin su ihtiyacını karşılamak için daha sonra ise 1987 yılında müzeye dönüştürülen Yerebatan Sarnıcı da ücretli girişi olan müzeler arasında yer alır. Yerebatan Sarnıcı Müzesi’nin giriş ücretleri 2023 yılı için şu şekildedir:

  • Yerli ziyaretçiler için: 80 TL
  • Yabancı turistler için: 450 TL
  • Öğrenciler için: 30TL


Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akaryakıt istasyonunda silahlı soygun kamerada!Akaryakıt istasyonunda silahlı soygun kamerada!
Sosyal medyadan paylaştı! Kılıçdaroğlu ile yapılan anlaşmanın ilk kez fotoğrafları ortaya çıktıSosyal medyadan paylaştı! Kılıçdaroğlu ile yapılan anlaşmanın ilk kez fotoğrafları ortaya çıktı
Yıllar önce yok edilmişlerdi! Geri dönüyorlarYıllar önce yok edilmişlerdi! Geri dönüyorlar
Anahtar Kelimeler:
yerebatan sarnıcı yerebatan sarnıcı açık mı
En Çok Okunan Haberler
Vatandaşlar dikkat! O doğal gaz sayaçları sökülecek: Son tarih..

Vatandaşlar dikkat! O doğal gaz sayaçları sökülecek: Son tarih..

''Seçil Erzan'ın ofisini silahla basıp, paralarını almışlar''

''Seçil Erzan'ın ofisini silahla basıp, paralarını almışlar''

Elini öpmesi tartışma yaratmıştı! Özel'den Pervin Chakar açıklaması

Elini öpmesi tartışma yaratmıştı! Özel'den Pervin Chakar açıklaması

Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak sözler! 'Akşener'i daha fazla kandırmasınlar' diyerek yaşanan olayı açıkladı

Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak sözler! 'Akşener'i daha fazla kandırmasınlar' diyerek yaşanan olayı açıkladı

Yıllar önce yok edilmişlerdi! Geri dönüyorlar

Yıllar önce yok edilmişlerdi! Geri dönüyorlar

Asansörde cansız bedenleri bulunmuştu! Genç kızın son ifadeleri ortaya çıktı

Asansörde cansız bedenleri bulunmuştu! Genç kızın son ifadeleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İndirim izdiham yarattı! Hediye paketi için bile kavga ettiler

İndirim izdiham yarattı! Hediye paketi için bile kavga ettiler

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Oğluna gelin adayı olarak öyle bir isim seçti ki...

Oğluna gelin adayı olarak öyle bir isim seçti ki...

Fenomen ismin evine ilginç saldırı! "Gördüklerim arasında en iğrenç olanı"

Fenomen ismin evine ilginç saldırı! "Gördüklerim arasında en iğrenç olanı"

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.