Yerebatan Sarnıcı'nda restorasyon tamamlandı! İşte eski ve yeni hali

Bin 500 yıl sonra ilk kez kapsamlı restorasyona giren Yerebatan Sarnıcı'nda çalışmalar tamamlandı. İstanbul'un en gözde mekanlarından olan Sultanahmet'teki tarihi Yerebatan Sarnıcı'nın eski ve yeni halinin paylaşıldığı fotoğraflar dikkat çekti.

Bizans döneminden günümüze ulaşan ve İstanbul’un en gizemli yapılarından biri olan Yerebatan Sarnıcı, tarih boyunca birçok kez restorasyon geçirse de böylesi kapsamlı çalışmalar 1500 yıl sonra ilk kez yapıldı. Toplam 9 bin 800 metrekare alanı kaplayan ve 100 bin ton su depolama kapasitesi bulunan sarnıçta 4 yıl devam eden çalışmalar nihayet tamamlandı.

GİRİŞ VE ÇIKIŞ ALANLARI DÜZENLENDİ

Sarnıç yapısının giriş ve çıkış yapıları yeniden düzenlendi. Sarnıcın giriş kısmının küçük olması sebebiyle ziyaretçi kuyrukları sokak boyunca uzuyor bu da turistlerin çevresel faktörlerden olumsuz etkilenmelerine sebep oluyordu. Restorasyon kapsamında giriş alanı cam saçak ile kapatılarak bir bekleme alanı oluşturuldu. Sarnıcın çıkış yapısında da gerekli plan tadilatı yapılarak müzeye daha uygun bir çıkış düzenlemesi yapıldı.

YÜRÜME PLATFORMU YENİLENDİ

Restorasyon kapsamında ayrıca; özellikle yağışlı havalarda, sarnıcın tavan kısmından ziyaretçilerin yürüme alanlarına yüksek miktarda su sızıntısı olması nedeniyle, ziyaretçilerin güvenliğini tehlikeye atan bölgelere yalıtım uygulaması yapıldı.

Yapıda bulunan betonarme platform kaldırıldı ve yerine modern malzemeler kullanılarak inşa edilen yeni bir platform yerleştirildi.

BETON KOLONLAR SÖKÜLDÜ

Yapı içerisindeki kolonlarda, duvarlarda ve tonozlarda gerekli güçlendirme çalışmaları restorasyon projesi ve raporu doğrultusunda tekniğine uygun olarak yapıldı, daha önceki yapılan tekniğe uygun olmayan müdahalelerle betonarme olarak güçlendirilen sütunlar restorasyon projesi doğrultusunda sökülerek özgün haline uygun olarak yenilendi.

MİLLİON TAŞI VE SU TERAZİSİ DE RESTORASYONA DÂHİL

Sarnıcın yanındaki parkın içinde bulunan, tüm Antik Roma yollarının başlangıç noktası, dünyanın merkezi kabul edilen ve 4. yüzyıl ile tarihlendirilen Million Taşı ve hemen yanında yer alan 16. yüzyıla ait su terazisi de restorasyon kapsamında çalışma gördü.

