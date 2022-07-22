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Yerebatan Sarnıcı restorasyon sonrası açıldı! Kılıçdaroğlu: İstanbul'un sırtında bir hançer var

22.07.2022 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un turistik Sultanahmet bölgesinde bulunan ve bir süredir restorasyon çalışmalarının sürdüğü tarihi Yerebatan Sarnıcı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törenle açıldı. Törende konuşma yapan Kılıçdaroğlu, "İstanbul'un sırtında bir hançer var. O hançeri çıkarmak için büyük bir fedakarlıkla, özveriyle çalışan Büyükşehir Belediye Başkanımız var." dedi.

Yerebatan Sarnıcı restorasyon sonrası açıldı! Kılıçdaroğlu: İstanbul'un sırtında bir hançer var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından restorasyonu tamamlanan Yerebatan Sarnıcı yapılan törenle açıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, törende önemli açıklamalarda bulundu.

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İstanbul'un tarihi simgelerinden Yerebatan Sarnıcı, İBB tarafından gerçekleştirilen restorasyonun ardından saat 19.00'da düzenlenen törenle açıldı. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve davetliler katıldı. Etkinlikte konuşmaların ardından video mapping gösterisi ve Mercan Dede konseri gerçekleşti.

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"BİR KADİM KÜLTÜRÜ YAŞATMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu şehir o kadar hor kullanıldı ki, ülkeyi yönetenler ve aynı zamanda bir dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yönetenler kente ihanet ettiklerini açıkça çıkıp söylediler. İstanbul'un sırtında bir hançer var. Ve o hançeri çıkarmak için büyük bir fedakarlıkla özveriyle çalışan Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Dolayısıyla hepinizin huzurunda Belediye Başkanımıza yürekten teşekkür ederim. Böyle güzel bir eseri yeniden İstanbullulara ve dünyaya kazandırdığı için. Beni üzen bu görkemli ve kadim kültüre sahip olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneten kişinin bir kazı sonucu ortaya çıkan tarihi eserleri çanak çömlek diye tanımlamış olması. Eğer siz tarihi, kadim kültürü, çanak, çömlek diye tanımlıyorsanız, kentin değerini bilmiyorsunuz demektir. 8 bin yıllık bir kentin ne olduğunu bilmiyorsunuz demektir. Kentin silueti kadar kentin yeşilliği kadar tarihi dokunun korunması kadar o mirasın gelecek kuşaklara aktarılması da büyük bir önem taşıyor. Dolayısıyla bu eserlerin onarılması, başlı başına özen göstermemiz gereken bir alandır. Bunu da yapıyor Büyükşehir Belediye Başkanımız. Sayın Başkan belli yerlere davet edilmediğini ifade etti. Bir ülkeye değil 'kadim İstanbul kentine biz ihanet ettik' diyen kişiler o hançeri çıkarmaya çalışan Belediye Başkanını yanlarında görmek istemezler. Siz hançeri çıkarıyorsunuz. Bir kadim kültürü yaşatmaya çalışıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

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"150 GÜNDE 150 PROJE YAPACAĞIZ"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yerebatan Sarnıcı'nın İstanbul'un en özel yapılarından biri olduğunu ifade ederek "Yerebatan Sarnıcı, İstanbul ve İstanbullular için olduğu kadar, İstanbul'u ziyaret edenler için de çok önemli bir eser. Tarihi değerinin yanı sıra, ziyarete açık olduğu en son yıl olan 2018'de 1,5 milyon ziyaretçisiyle İBB Başkanlığı'na bağlı kurumlar arasında en çok ziyaret edilen müze. İşte bugün sadece bu açılışı yapmakla kalmıyor, büyük bir maratonun da gongunu çalıyoruz. '150 günde 150 Proje' adını verdiğimiz kampanyamızın ilk adımını burada yeraltında atıyoruz. 5 ay boyunca İstanbul'a değer katacak 150 eseri 16 milyon insanımızın hizmetine sunuyoruz. Bu projelerle ulaşım ve altyapı ağımızı yenileyip büyütüyor, toplumsal refah ve adalet duygusunu güçlendiriyoruz. 16 milyon İstanbulluya mutlu, huzurlu, üretken, sağlıklı, adaletli bir kentsel hayat inşa ediyoruz. Yatırımlarımızla bu kenti ekonomik, toplumsal, çevresel risk ve tehditlere karşı güçlendiriyoruz. Daha önceden başlattığımız pek çok yatırımı da bu süre zarfında tamamlayıp hizmete açıyoruz. 16 milyona "Daha adil, daha yeşil, daha yaratıcı bir İstanbul" sözü vermiştik. Söz verdiğimiz tüm hedefler doğrultusunda kararlı ve emin adımlarla ilerliyoruz. Sizlere bir ipucu vermek istiyorum .'150 Günde 150 Proje' diye çıktığımız bu beş aylık aksiyon planında, muhtemeldir ki, 200'e yakın projeye ulaşacağız. Muhtemeldir diyorum çünkü, bilindiği gibi bazı önemli projelerimiz Ankara'dan onay bekliyor" dedi. (DHA)

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Kemal Kılıçdaroğlu yerebatan sarnıcı

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