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Yerel mahkeme AYM’nin Berberoğlu kararını tanımadı

13.10.2020 16:03 | Son Güncelleme

İstanbul 14.

Yerel mahkeme AYM’nin Berberoğlu kararını tanımadı

Ağır Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkında verdiği yeniden yargılama kararının ardından yeniden yargılama yapılmasına yer olmadığına hükmetti. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin milletvekilliği düşürülen CHP eski milletvekili Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararın "yerindelik denetimi kapsamında kaldığı" gerekçesiyle, yeniden yargılamaya yer olmadığına hükmetti.

AYM'nin 9 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanan gerekçeli kararında hakkında yargı süreci devam etmesine rağmen milletvekilliği düşürülen Berberoğlu'nun "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" hakkının ihlal edildiğine hükmedilmiş, kararın bir örneğinin ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmişti.

AYM'nin gerekçeli kararının ardından Cumhuriyet Halk Partisi, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a, Berberoğlu'nun milletvekili olarak görevine devam etmesi için gerekeni yapması çağrısını yinelemişti.

Şentop’tan açıklama

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop bugün yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesi'nin Berberoğlu hakkındaki hak ihlaline ilişkin gerekçeli kararıyla ilgili, "AYM'nin bireysel başvuruyla ilgili hak ihlali kararları, başka bir yargı kolu olan Yargıtay'da kesin hüküm haline gelen bir kararın hukuki varlığını ortadan kaldırmıyor” demişti.

AYM’nin yeniden yargılama kararı verdiğini ve ilk derece mahkemesine bu kararı gönderdiğini belirten Şentop, “Bu kesin hükmün varlığıyla ilgili yeni bir durum ortaya çıktığında bunu değerlendireceğiz" şeklinde konuşmuştu.

Yargı süreci

Berberoğlu, durdurulan MİT tırları görüntülerini Cumhuriyet gazetesi eski genel yayın yönetmeni Can Dündar'a verdiği gerekçesiyle 13 Şubat 2018'de "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Berberoğlu cezaevindeyken katıldığı 24 Haziran 2018 milletvekilliği seçimlerinde CHP İstanbul milletvekili olarak seçilmiş, Yargıtay aldığı hapis cezasını 20 Eylül 2018'de oy çokluğuyla onamıştı. Yargıtay ayrıca Berberoğlu'nun milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar vermişti. Bu kararın ardından tahliye edilen Berberoğlu, 1 Ekim 2018'de TBMM Genel Kurulunda milletvekili yemini etmişti.

TBMM Başkanlığı, AYM'deki bireysel başvuru süreci devam etmesine rağmen Berberoğlu hakkındaki kesinleşmiş cezayı 4 Haziran 2020'de TBMM Genel Kurulu'nda okutmuş ve Berberoğlu'nun milletvekilliği düşürülmüştü. Ertesi gün gözaltına alınan Berberoğlu, yeniden tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, aynı gün koronavirüs tedbirleri kapsamında izinli olarak cezaevinden çıkarılmıştı.

DHA, DW / SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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