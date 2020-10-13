Yerel mahkeme AYM’nin Berberoğlu kararını tanımadı

Ağır Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkında verdiği yeniden yargılama kararının ardından yeniden yargılama yapılmasına yer olmadığına hükmetti. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin milletvekilliği düşürülen CHP eski milletvekili Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararın "yerindelik denetimi kapsamında kaldığı" gerekçesiyle, yeniden yargılamaya yer olmadığına hükmetti.

AYM'nin 9 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanan gerekçeli kararında hakkında yargı süreci devam etmesine rağmen milletvekilliği düşürülen Berberoğlu'nun "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" hakkının ihlal edildiğine hükmedilmiş, kararın bir örneğinin ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmişti.

AYM'nin gerekçeli kararının ardından Cumhuriyet Halk Partisi, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a, Berberoğlu'nun milletvekili olarak görevine devam etmesi için gerekeni yapması çağrısını yinelemişti.