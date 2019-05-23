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Yerel medya idari para cezalarının affı talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 17:24 | Son Güncelleme

Anadolu Radyo ve Televizyon Yayıncıları Derneği Başkanı Dursun Biran Yılmaz, “Torba yasaya frekans bedellerinin affı ve frekans bedellerinin düşürülmesi, radyo ve televizyonlara kesilmiş olan idari para cezaların bu torba yasayla affını sağlanmasını istirham ediyoruz.

Yerel medya idari para cezalarının affı talebi

Anadolu Radyo ve Televizyon Yayıncıları Derneği Başkanı Dursun Biran Yılmaz, “Torba yasaya frekans bedellerinin affı ve frekans bedellerinin düşürülmesi, radyo ve televizyonlara kesilmiş olan idari para cezaların bu torba yasayla affını sağlanmasını istirham ediyoruz. TBMM’ne hazırlanan torba yasa teklifine bu konuları da koyarak bizlerin bu önemli sorunlarını çözerek yüzlerce aileyi sevindirmiş olacak” dedi.
Hemen hemen her bölgede yerel medyanın sıkıntı içinde olduğunu söyleyen Yılmaz, “Binlerce istihdam yapan yerel kanalların sesini artık devlet duysun. Yerel medya yüksek telif ücretleri ile boğuşurken, uydu ücretlerine maddi kaynak bulamıyor. Çağrımıza kulak verin. İmdat diyoruz. Kapanmak üzereyiz. Zor koşullar içinde yayınlarımızı kesintisiz devam ettiriyoruz" dedi.
Yılmaz, ’’Ağır yükler altında yerel medya eziliyor bir zamanlar İstanbul basını ile yarış eden zaman zaman da hatta daha ileri gidip onları zaman zamanda geride bırakan yerel medya kuruluşları zor ve sıkıntılı süreç geçiriyor adeta üvey evlat muamelesi görüyor ve devletin biran önce bu konuya bir el atıp uygun çözümler getirmesini bekliyoruz’’ dedi.

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