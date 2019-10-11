"Yerel Medya Temsilcileri ve Güvenlik Bürokratları Çalıştayı"

Van'da, İçişleri Bakanlığı ve Anadolu Ajansı (AA) iş birliğiyle "Yerel Medya Temsilcileri ve Güvenlik Bürokratları Bölgesel Çalıştayı" düzenlendi.

Bakanlığın İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı ve AA iş birliğiyle kentteki bir otelde gerçekleştirilen kamu ve medya temsilcilerinin bir araya getirildiği çalıştaya, Van, Erzurum, Bitlis, Muş, Hakkari, Kars, Ağrı ve Iğdır'da görev yapan gazeteciler, cemiyet başkanları ve kamudaki basın birimi temsilcileri katıldı.

Katılımcılar, kamuda basın ve halkla ilişkiler birimi görevlileri ile medya çalışanlarının iletişimde karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerilerini ele aldı.

İki gün süren çalıştayda ayrıca, güvenlik alanında çalışan bürokratlar ile medya temsilcileri arasında belirlenen veya oluşabilecek sorunlara yönelik çözüm önerilerinin oluşturulması, sosyal, yazılı ve görsel medyada toplumsal güvenliği tehdit eden unsurların saptanması ve çözüm önerilerinin oluşturulması, gençlerin internetteki zararlı içeriklerden nasıl uzak tutulabileceği konuları tartışıldı.