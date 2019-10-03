İZMİR (AA) - "Türkiye ve AB arasında Şehir Eşleştirme Programı" çerçevesinde desteklenmeye hak kazanan projelerden "Birlikte Daha Güçlü Projesi" kapsamında düzenlenen "Yerel Otoriteler ve Göç Yönetimi Uluslararası Sempozyumu ve Çalıştayı" başladı.

İzmir Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, Balçova Termal Otel'de düzenlenen "Yerel Otoriteler ve Göç Yönetimi Uluslararası Sempozyumu ve Çalıştayı'nın" açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin göç dalgalarıyla tarih boyunca karşı karşıya kaldığını hatırlattı.

Suriye'deki iç savaş nedeniyle çok sayıda insanı misafir ettiklerini belirten Kolsuz, şöyle konuştu:

"İzmir olarak 15. yüzyıldan beri göç olgusuyla karşı karşıyayız. Suriye’den gelen göçmenlerin tercih ettiği şehirler sıralamasında da İzmir 8. sırada bulunmaktadır. İlimizde 140 bin civarında Suriyeli var. Biz onları misafir olarak görmekteyiz. Bu insanlar kendi istekleriyle gelmediler. Maalesef oradaki hem uluslararası çıkar hem de iç çatışmalardan dolayı göç etmek zorunda kaldılar."

Ülke olarak göç konusunda tecrübeli olduklarını belirten Kolsuz, Türkiye'nin göç etmek zorunda kalan insanlara, kendi kaynaklarıyla sağlık ve eğitim alanında iyi hizmet verdiğini dile getirdi.