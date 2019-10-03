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"Yerel Otoriteler ve Göç Yönetimi Uluslararası Sempozyumu ve Çalıştayı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 17:46 | Son Güncelleme

İzmir Valiliği tarafından yürütülen "Birlikte Daha Güçlü Projesi" kapsamında düzenlenen sempozyum ve çalıştay başladı

İZMİR (AA) - "Türkiye ve AB arasında Şehir Eşleştirme Programı" çerçevesinde desteklenmeye hak kazanan projelerden "Birlikte Daha Güçlü Projesi" kapsamında düzenlenen "Yerel Otoriteler ve Göç Yönetimi Uluslararası Sempozyumu ve Çalıştayı" başladı.

İzmir Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, Balçova Termal Otel'de düzenlenen "Yerel Otoriteler ve Göç Yönetimi Uluslararası Sempozyumu ve Çalıştayı'nın" açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin göç dalgalarıyla tarih boyunca karşı karşıya kaldığını hatırlattı.

Suriye'deki iç savaş nedeniyle çok sayıda insanı misafir ettiklerini belirten Kolsuz, şöyle konuştu:

"İzmir olarak 15. yüzyıldan beri göç olgusuyla karşı karşıyayız. Suriye’den gelen göçmenlerin tercih ettiği şehirler sıralamasında da İzmir 8. sırada bulunmaktadır. İlimizde 140 bin civarında Suriyeli var. Biz onları misafir olarak görmekteyiz. Bu insanlar kendi istekleriyle gelmediler. Maalesef oradaki hem uluslararası çıkar hem de iç çatışmalardan dolayı göç etmek zorunda kaldılar."

Ülke olarak göç konusunda tecrübeli olduklarını belirten Kolsuz, Türkiye'nin göç etmek zorunda kalan insanlara, kendi kaynaklarıyla sağlık ve eğitim alanında iyi hizmet verdiğini dile getirdi.

İtalya'nın Ripalimosani Belediye Başkan Yardımcısı Annamaria Trivisonno ise "Birlikte Daha Güçlü" projesinin parçası olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Ripalimosani'nin 3 bin nüfuslu bir yerleşim yeri olduğunu belirten Trivisonno, bölgelerinde 45 göçmenin yaşadığını, 2016'da Olağanüstü Ağırlama Merkezi ve göçmen çocuklar için "Pinokyo" adlı bir ev kurduklarını anlattı.

Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Kolsuz ile "Birlikte Daha Güçlü Projesi" paydaşlarından Ripalimosani Belediye Başkan Yardımcısı Trivisonno arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

Ripalimosani Belediyesi, A.RE.S. Scarl. ve Türkiye'den Dünya Doktorları Derneğinin ortakları arasında yer aldığı proje kapsamında düzenlenen sempozyum ve çalıştayda, "Göç Yönetimi Konusunda Avrupa'daki Uygulamalar", "Göç Yönetimi ve Yerel Yönetimler" konularında oturumlar yapılacak. Sempozyum yarın sona erecek.

"Türkiye ve AB arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı", Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülüyor. Şehir eşleştirme yöntemiyle yerel idarelerin göç yönetim politikalarını geliştirmeye yardımcı olmak ve iyi uygulamaları paylaşarak ilişkileri güçlendirmeyi hedefleyen "Birlikte Daha Güçlü Projesi", "Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Programı" kapsamında birçok proje arasından seçilerek Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenmeye hak kazanmıştı.

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Ares Balçova Termal Otel Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Dünya Doktorları Derneği İtalya

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