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Yerel sanatçı, kanser teşhisi konduktan 4 gün sonra öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 12:15 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Ahmet Akbaba (53), şeker hastalığı nedeniyle gittiği muayene sırasında kanser olduğunu öğrendi.

Yerel sanatçı, kanser teşhisi konduktan 4 gün sonra öldü

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Ahmet Akbaba (53), şeker hastalığı nedeniyle gittiği muayene sırasında kanser olduğunu öğrendi. Erken teşhis konduğu söylenip, tedavisine başlanan Akbaba, 4 gün sonra hayatını kaybetti.
Tütünçiftlk Güney Mahallesi’nde yaşayan ve yerel sanatçı olan Ahmet Akbaba, yaklaşık 4 ay önce gittiği hastanede, şeker hastası olduğunu öğrendi, tedaviye başladı. Ahmet Akbaba'ya tedavi sürecinde 4 gün önce de kolon kanseri teşhisi konuldu. Hastane doktorları tarafından erken teşhis konulduğunu ve tedavinin olumlu sonuçlanacağı söylenen Akbaba, dün gece aniden fenalaşınca, özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Akbaba, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Akbaba’nın kanserin 4'üncü evresindeyken durumunun anlaşıldığı öğrenildi.
Akbaba'nın cenazesi, 95 Evler Mimar Sinan Camii’nde kılınacak ikindi namazı sonrası İlimtepe Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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