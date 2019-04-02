Yerel Sanatlar’ fotoğraf sergisi açıldı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kültüre, sanata değer ve emek vererek yatırım yapan Yakın Doğu Üniversitesi’nde bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek sanat eserleri ile kültür varlıklarının yapılmasına tanıklık edildiğini söyledi. Akıncı, “Üniversite, her yıl eylül ayında tiyatro festivaline, kongre ve konferansların yanında bilimsel, siyasal her türlü etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Kampüste şu anda 9 tane farklı serginin açık olması gurur verici, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi bir medeniyet işaretidir” diye konuştu.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Ortaokulu Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen 'Yerel Sanatlar' adlı fotoğraf sergisinin açılışına, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, Milletvekili Hasan Taçoy, Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan, Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Suat Günsel, rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim elemanları ve sanatçılar katıldı.

Sanatçının toplumuna ışık tutan, uyaran ve yön vermeye çalışan bir kimlik olduğuna inandığını belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, Gazi Yüksel’in de çalışmasında doğanın güzelliklerini gösterirken, onu korumanın ve uyumlu bir şekilde ilerlemenin, sürdürebilir bir kavram çerçevesinde gelişmenin önemli olduğunu da anlamamıza yardımcı olacağını ifade etti.

KIBRIS’IN DOĞASI VE OLAYLARIN DOĞAYI NASIL ETKİLEDİĞİ SERGİLENİYOR

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu ise, sanatçının Yerel Sanatlar ismini sergide metaforik anlamda kullandığını ifade ederek, sergilenen eserlerin Kıbrıs'ın doğasını ve doğasındaki olayların doğayı nasıl etkilediğini gösterdiğini söyledi. Eğitim, sağlık, kültür ve sanatın toplumun ve ülkelerin gelişmesinde büyük önemi ile anlamı olduğunu belirten Prof. Dr. Sadıkoğlu, eğitim sayesinde toplumun ekonomi, sosyal kültürel ve siyasi yapısının geliştiğini belirtti.

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