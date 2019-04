‘Yerel Sanatlar’ sergisi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından açıldı

Cumhurbaşkanı Akıncı: Sanata ve Kültüre Değer Veren Yakın Doğu Üniversitesinde Bulunmak Mutluluk Verici”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, kültüre, sanata değer ve emek vererek yatırım yapan Yakın Doğu Üniversitesinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek sanat eserleri ile kültür varlıklarının yapılmasına tanıklık edildiğini söyledi.

Çeşitli vesilelerle birçok kez üniversitede bulunduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan yardımcısı iken 1999 yılında kampüs içerisinde açılışı yapılan Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nin büyük bir sıçrama noktası olacağını Suat Günsel ile paylaştığını ve bugün birçok etkinliğe ev sahipliği yaptığını görmenin mutluluk verici olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Akıncı, “Her yıl Eylül ayında tiyatro festivaline ev sahipliği yapıyor. Kongre, konferanslar yanında bilimsel, siyasal her türlü etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Kampüste şu anda 9 tane farklı serginin açık olması gurur verici, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi bir medeniyet işaretidir” diye konuştu.

Sanatçının toplumuna ışık tutan, uyaran ve yön vermeye çalışan bir kimlik olduğuna inandığını belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, Gazi Yüksel’in de çalışmasında doğanın güzelliklerini gösterirken, onu korumanın ve uyumlu bir şekilde ilerlemenin, sürdürebilir bir kavram çerçevesinde gelişmenin önemli olduğunu da anlamamıza yardımcı olacağını ifade etti.

“Doğaya yapılacak müdahaleler uyumlu ve dengeli olmalı”

Gazi Yüksel’in eserlerinde doğanın kendisinin bir sanat eseri olduğunu gösterdiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, doğanın sanat eseri olarak oluşturulduğunu, doğanın güzellikleri, dengesi, doğada var olan güzelliklerin bilince çıkarılmaya çalışıldığı bir çalışma olduğunu söyledi.

Doğanın önemli bir dengesi olduğuna dikkat çeken Akıncı, doğaya yapılacak müdahalelerin doğayla uyumlu, planlı ve dengeli olması gerektiğine vurgu yaptı. “Eğer doğa şaşarsa o zaman başımıza büyük felaketler gelir” diyen Akıncı, “Ozon tabakasını karbonmonoksitlerle kar hırsı ve daha çok kazanma arzusuyla delerseniz, doğada denge oluşturan buzullar erir, sular yükselir, sel ve çevre felaketleri insanoğlunun karşısına çıkar” diye konuştu.

Ülkemizde yaşanan sel felaketlerine de değinen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, nedenleri üzerinde durarak tekrarının nasıl önlenebileceğinin önemli olduğunu belirtti. Akıncı, “Daha çok kazanç elde etme hırsı ile derelerin önünü tıkayarak yağan yağmurların kendi yolunda akmasına müsaade etmiyoruz. Doğa da bizi cezalandırıyor. Doğanın güzelliklerinin bilincinde olmak güzelliklerinin farkına varmak ve yapacağımız her işlemde onunla uyumlu bir şekilde adımlar atmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Sözlerinin sonunda planlamanın önemine de vurgu yapan Akıncı, imar, fiziki, ekonomi, turizm, eğitim ve sağlıkta atılacak her türlü adımda bilimsel veri planlanın esas alınmasını gerektiğini, bunu yapan toplumların başarıya ulaştığını kaydetti.