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Yerel şarkıcı ‘change araç’ satışından tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 12:09 | Son Güncelleme

Ankara’da eğlence merkezlerinde sahne alan şarkıcı Ferhat A., ilk belirlemelere göre 5 adet ‘change araç’ satışından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Ankara’da tamir edilemeyecek ağır hasarlı araçları alarak, şasi ve motor numaraları ile plakalarını aynı marka farklı bir araca takıp ‘change’ yaptıkları ve ardından da sattıkları tespit edilen çete yapılan operasyon sonrasında çökertildi.

Ankara’da eğlence merkezlerinde sahne alan şarkıcı Ferhat A., ilk belirlemelere göre 5 adet ‘change araç’ satışından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ankara’da tamir edilemeyecek ağır hasarlı araçları alarak, şasi ve motor numaraları ile plakalarını aynı marka farklı bir araca takıp ‘change’ yaptıkları ve ardından da sattıkları tespit edilen çete yapılan operasyon sonrasında çökertildi. Şüpheliler arasında Ankara’da yerel şarkıcı olarak tanınan Ferhat A. da bulunuyor.
Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonrasında şüpheliler Nuri Ö., Abdüllaziz T., Ersan Ö., Zeynel Ö., Osman C., Ömer G., Ferhat A., Ferdi A., ‘Resmi belgede sahtecilik, Nitelikli dolandırıcılık’ emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Çıkarıldığı mahkemede suçlamaları kabul etmeyen şarkıcı Ferhat A., kendisini şu sözlerle savundu:
“Ben annem ve iki çocuğum ile oturuyorum. Maltepe’de bulunan bir eğlence merkezinde solistlik yaparım. Aynı zamanda köyümde küçükbaş ve büyükbaş hayvan satarak geçimimi sağlarım. Aylık 20 bin gelirim var. Sabıka kaydım yok. Ben Tolga T.’yi dayımın oğlunun olması nedeniyle tanırım. Benim olan ancak kendi adıma kayıt yaptırmadığım, Nuri Ö., adına kayıtlı 06 BS 0527 plakalı aracı satarak, aramızda ticari ilişki oldu. Bana sormuş olduğunuz şahıslardan Nuri Ö. ile Ömer G., isimli şahsı tanırım. Nuri Ö.’yü çocukluğumdan beri tanırım. Benim üzerime 3 araç kaydı olduğundan ve üzerime araç alırsam, vergi çıkacağından Nuri’ye ‘Senin üzerine araç alalım’ dedim. Kendisi de kabul etti. Onun üzerinde toplam 4 araç aldım. Bu araçların tamamını bana borcu bulunan halam Hatice’nin oğlu olan Erşan Ç., getirip sattı. Erşan’ın bana 150 bin lira borcu vardı. Bunlara karşılık bana 4 araç verdi. Ömer G.’yi sahneye çıktığım eğlence merkezine müşteri olarak geldiğinden tanırım. Galericilik yaptığını bildiğim diğer şahısları tanımam isimlerini burada duydum. Suçlamaları kabul etmiyorum.”

“Maddi zararı gidermiştir”
Şüphelinin Eskişehir’den gelen avukatı Cem Duman da müvekkilinin suçsuz olduğunu savunarak, “Alınan savunmaya bir diyeceğimiz yoktur. Şüphelinin savunmasına aynen katılıyoruz. Müvekkilimin kuzeni Erşan Ç.,’den yaklaşık 150 bin lira alacağı vardır. Erşan Ç. de borcunu araba vererek, ödemek istemiştir. Müvekkilimde bunu kabul etmiştir. Müvekkilimin üzerine 3 adet araç olduğu için, yeni bir araç alamayacağı için arkadaşı olan şüpheli Nuri Ö.,’ün üzerine aracı almış ve müştekiye aracı satmıştır. Hiçbir şekilde olayın faali değildir. Kendisi olayın mağdurudur. Ayrıca mağdur olanın zararını gidermiştir. Sabit ikametgah sahibidir. Kaçma şüphesi yoktur. Deliller toplanmıştır. Tutuksuz yargılanmasını talep ederiz” şeklinde belirtti.
Diğer sanıklar da suçlamaları reddederek tutuksuz yargılanmalarını talep etti.
Mahkeme, Ferhat A., Ferdi A. ve Nuri Ö.’nün tutuklanmalarına karar verirken, Ömer G.’yi ise ev hapsine mahkum etti.

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