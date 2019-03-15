Yerel Seçim 2019: Adana 25 yıl sonra 'sol' diyecek mi?

31 Mart yerel seçimlerinde "bıçak sırtı" olarak görülen kentlerden birisi Adana. MHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile Adana'nın en büyük ilçesi Seyhan'ı yöneten CHP'li Zeydan Karalar, Cumhur ve Millet İttifaklarını arkalarına alarak yarışa giriyor. Geçen yıl yapılan genel seçimde Cumhur İttifakı Adana'da Millet İttifakı'ndan yüzde 7 fazla oy aldı. Bu bakımdan Cumhur İttifakı'nın desteği MHP'li aday Hüseyin Sözlü için önemli bir "doping" olarak görülüyor. Ancak büyükşehir için aday çıkartmayan HDP'nin seçmeninin CHP'li Karalar'a vereceği desteğin oranının, seçimin kaderini değiştirebileceğine de dikkat çekiliyor. HDP 24 Haziran'da Adana'da yüzde 13,5 oy almıştı. Adana'da Aytaç Durak çeşitli sağ partilerden 1984, 1994, 1999, 2004 ve 2009'da 5 kez Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 2010'da İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı. 2014'te ise önce bağımsız aday oldu, sonra Hüseyin Sözlü lehine adaylıktan çekildi. 1977'de CHP'den, 1989'da ise SHP'den belediye başkanı seçilen Selahattin Çolak'tan sonra, 25 yıldır kentte hiç sol partilerden bir siyasetçi yerel seçimde büyükşehir belediyesini kazanamadı.

Yeşilçam'ın Adana'sı 1980'lere kadar "pamuğun başkenti" Adana, Yeşilçam filmlerindeki, "fabrikatör" tiplemelerine de ilham kaynağı olmuştu. Şimdilerde hangi Adanalı'ya sorsanız, bir "Ah" çekiyor. "Zengin Adanalı" imajının 1990'ların başından itibaren unutulduğu ve artık verimli Çukurova'nın beslediği Adana'nın "büyük bir köy" haline dönüştüğünden yakınanlar çok. Zira Adana, 1990'lardan sonra başlayan yatırım teşviklerinden yararlanamamış, yatırımlar komşu kentlere yönlendirilmiş. Adana göçlerle varoşlarını genişletirken, komşu iller Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, yatırımlarla büyümüş. Durum böyle olunca, belediye başkan adaylarından, Adana'yı, yeniden "cazibe merkezi" haline getirecek projeler bekleniyor. Bu beklentiyi dile getirenlerden biri de Adana Genç İş İnsanları Derneği (AdanaGİAD) Başkanı Halid Milli. 'Sadece kebap ve şalgam kenti değil' Adana'nın hala modern yöntemlerle birçok tarım ürününün başkenti olduğuna işaret eden Milli, bunun sanayi ile tamamlanması gerektiğine işaret ediyor. Türkiye'nin son yıllarda inşaat temelli bir büyüme yaşadığını söyleyen Milli; İstanbul, Ankara ya da Bodrum'da karşılık bulan bu sistemin diğer Anadolu kentleri gibi Adana'ya da yarar sağlamadığını düşünüyor.

O nedenle de devlet yatırımlarının yanısıra yerel yöneticilerin, lojistik hatların kesişim noktasında olan, hem deniz hem de dağ turizmine uygun olan Adana'ya üretim ve yatırım odaklı yatırım yapılması gerektiğini belirtiliyor. Adana GİAD olarak kendilerinin Seyhan Baraj Gölü kıyısına Port Marina yaparak su sporları merkezi haline getirdiklerini belirten Milli, yeni projelerini de 21 Mart'ta açıklayacaklarını belirtiyor: "Bu dönemde yine şehrin dikkatini bir yere çekmek istiyoruz. Alt yapı imar sorunlarımız var, belediyeler biliyor çalışıyorlar. Biz farklı yöne çekmek istiyoruz, Adana sadece kebap ve şalgamdan ibaret değil. Saat Kulesi, Taşköprüsü var. Adana'nın marka değerini geliştircek bir proje üzerinde çalışıyoruz.. Bu da 'Simge Adana' projesi. Adana'ya simge kazandırmak için 3 bölge seçtik. Bu 3 bölgede ulusal ve uluslararsı mimarlık ve kentsel tasarım projelerinde ödül almış kişileri davet ettik. Yeni dönemde yerel yöneticilerden de hem bu noktaya odaklanmalarını hem de Adana'nın gelişmesi için daha fazla katkıda bulunmalarını istiyoruz."

Sözlü: Cumhur İttifakı partisi gibi çalışıyoruz 2014'teki yerel seçimlerde Adana'da seçimi CHP adayına karşı 1 puan farkla kazanan Hüseyin Sözlü, bu dönem Cumhur İttifakı'nın desteğiyle yerini koruma hesabı yapıyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingine giderken sohbet eden partililerin, "İttifak olmasaydı yanmıştık" sözleri bu düşüncede yalnız olmadığını gösteriyor. Geçmişte Erdoğan'a sert muhalefetiyle tanınan, hatta bu nedenle adaylığına AKP'nin başlangıçta mesafeli baktığı belirtilen Sözlü, 15 Temmuz darbe girişiminin herşeyi değiştirdiğini belirtiyor ancak hala bazı AKP'lilerin kendilerine mesafeli olduğunu da saklamıyor: "Ana hattı itibarıyla tabanlarımız yaklaştı. Ama her siyasi partinin bütün seçmeni homojen yapıya sahip değildir. Ortak paydaya evet birkaç puanlık direnme olabilir mi olabilir, anketlerden de görüyoruz. Bana CHP'den oy verenler varken, AK Parti'den de başka partiye oy verenler var mı, var. Ama ittifakın en iyi tutuğu yerlerden birisi Adana. 15Temmuz kalkışması bizim önceliklerimizi değiştirdi."

Geçmişte Erdoğan'a en sert muhalefet yapan isim olduğunu anımsattığımızda ise bunun gerekçesini o dönemde Kürt Sorunu konusunda başlatılan "çözüm sürecine" bağlıyor: "MHP'lilerin vücut kimyasını bozan, çözüm süreci ve PKK nin artık elini kolunu sallayarak eylem yapıyor olmasıydı. Sayın Cumhurbaşkanı belki demokratik haklar açısından denenmedik bir o vardı, onu denedi. Ama bunun PKK tarafından nasıl istismar edildiğini gördünüz. Suriyeli mültecileri içeri aldık, yine onlar istismar etti. Ama bugün Cumhurbaşkanımızın, devletin üniter yapısı, terörle mücadeledeki kararlı tutumu, bizim gibi tek vatan demesi, samimi bir söylemdir." CHP'nin HDP ile işbirliği yaptığını söyleyen Sözlü'ye "Siz HDP'li Kürt seçmenden oy istemiyor musunuz?" diye sorduğumuzda ise yanıtı şöyle oldu: "Kürt seçmenden oy istiyorum. PKK ayrı, Kürt vatandaşımız ayrı. Biz halkımızla ittifak yapıyoruz, onlar PKK ile ittifak yapıyor. Kürt kökenli seçmen bize oy vermekten imtina etmiyor." Karalar: Adana'nın kaderi sosyal demokrasiyle değişecek Millet İttifakı adayı olarak büyükşehir belediye başkanlığı yarışına katılan CHP'li Zeydan Karalar ise "PKK ile işbirliği yaptılar" söylemine aldırmadığını söylüyor.