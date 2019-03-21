Yerel Seçim 2019 - Antalya: İddialı vaatlerin öne çıktığı, hiçbir sonucun sürpriz olmayacağı kent

Antalya'ya bu yıl bahar, yerel seçim hareketliliğiyle birlikte geldi. Güneşin parlaklığı günden güne artar, ağaçlar çiçeklerini açarken sokaklardaki kampanya pankartlarının, seçim araçlarının ve koşturan partililerin sayısı da arttı.

Şimdi kentte, güzel hava eşliğinde kıran kırana denebilecek bir seçim yarışı yaşanıyor.

Kentin caddelerindeki otomatik billboardlarda sırasıyla bir Cumhur İttifakı'nın adayı AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in, bir Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Muhittin Böcek'in afişi dönüyor.

Afişlerin ortak yanı ise hepsinin iddialı vaatlerle dolu olması.

Her ne kadar Ankara siyasetine endeksli olarak kentte kemikleşmiş iki siyasi blok oluşmuş olsa da adaylar, projeler üzerinden kararsız seçmeni etkilemeye çalışıyor.

Merkez sağ kökenli iki aday karşı karşıya

Antalya'da büyükşehir belediye başkan adaylarının her ikisi de Antalyalı ve merkez sağ kökenli.

Adalet Partisi, Anavatan Partisi (ANAP) gibi partilerde siyaset yapmış mensupları bulunan bir aileden gelen Menderes Türel, ilk kez 2004-2009 döneminde belediye başkanlığı yaptı.