Yerel seçim 2019: CHP 71 belediye başkan adayını daha açıkladı

CHP, aday belirlemek için yaptığı son Parti Meclisi'nde (PM) 71 belediye başkan adayını daha kesinleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aday belirlemek için yapılan son PM'de, Ordu Büyükşehir'in de aralarında bulunduğu adayı henüz belirlenmeyen yerler için "belediye başkan adayı atama" yetkisini de aldı.

CHP yönetimi, Mustafa Sarıgül'ün Şişli'den DSP adayı olması üzerine, geçmişte SHP'de ilçe yöneticiliği yapan Muammer Keskin'i aday gösterme kararı aldı. Halen AKP'de olan Beyoğlu'na ise sosyalist bir isim; Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Genel Başkanı Alper Taş aday olarak gösterildi.

Kılıçdaroğlu başkanlığına toplanan Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) belirlenen isimler PM'ye sunuldu.

Kılıçdaroğlu yetki aldı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, aralarında bazı il ve ilçeler ile bazı adayların Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından reddedilmesi veya ölüm, istifa gibi hallerde yeni adayı belirlemek için PM'den yetki aldı. Kılıçdaroğlu'nun atama yetkisi talebi, 14 rete karşılık 43 oyla kabul edildi.

Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe, Silivri, Ankara Etimesgut, İzmir Bayraklı, Muğla Bodrum, Ordu Büyükşehir adaylarını aldığı yetki çerçevesinde kendisi atayacak.