Yerel Seçim 2019: CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer: İzmir'in projeleri Ankara'dan gecikmeli onay alıyor

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CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, seçilmesi halinde İzmir'in kırsal kalkınmanın başkenti olacağını söyledi. Rakibi Nihat Zeybekci'nin İzmir'deki altyapı sorunlarına ilişkin eleştirilerine de yanıt veren Soyer, İzmir metrosunun "hükümetten bir kuruş destek alınmadan" yapıldığını belirtti.

BBC Türkçe'ye konuşan Tunç Soyer, İzmir'i ilgilendiren projelerin Ankara'dan onay alması için uzun süre beklediğini savundu.

Zeybekçi'yi "yalan söylemekle" itham eden Soyer, "Seferihisar Belediyesi olarak dört aydır maaş vermediğimizi söylüyor. Böyle bir şey yok mesela" dedi.

Soyer, Zeybekci'nin iki dönem belediye başkanlığı yaptığı Denizli ile İzmir'in devlet bütçesinden aldıkları payı kıyasladı:

"İzmir 10 yıl içinde devlet bütçesine 477 milyar katkıda bulundu. Peki devletten ne kadar aldı? 117 milyar lira. İzmir üretti, katma değer üretti ancak devletten sadece 117 milyar lira aldı.

"Örneğin Nihat Bey'in belediye başkanı olduğu Denizli Belediyesi devlete 16 milyar para aktarmış ancak devletten 20 milyar almış."