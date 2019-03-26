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Yerel Seçim 2019: CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer: İzmir'in projeleri Ankara'dan gecikmeli onay alıyor

26.03.2019 17:17 | Son Güncelleme

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, seçilmesi halinde İzmir'in kırsal kalkınmanın başkenti olacağını söyledi. BBC Türkçe'ye konuşan Soyer, rakibi Nihat Zeybekci'nin İzmir'deki altyapı sorunlarına ilişkin eleştirilerine de yanıt verdi.

Yerel Seçim 2019: CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer: İzmir'in projeleri Ankara'dan gecikmeli onay alıyor

https://www.youtube.com/watch?v=lfj2fUqU\_kA

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, seçilmesi halinde İzmir'in kırsal kalkınmanın başkenti olacağını söyledi. Rakibi Nihat Zeybekci'nin İzmir'deki altyapı sorunlarına ilişkin eleştirilerine de yanıt veren Soyer, İzmir metrosunun "hükümetten bir kuruş destek alınmadan" yapıldığını belirtti.

BBC Türkçe'ye konuşan Tunç Soyer, İzmir'i ilgilendiren projelerin Ankara'dan onay alması için uzun süre beklediğini savundu.

Zeybekçi'yi "yalan söylemekle" itham eden Soyer, "Seferihisar Belediyesi olarak dört aydır maaş vermediğimizi söylüyor. Böyle bir şey yok mesela" dedi.

Soyer, Zeybekci'nin iki dönem belediye başkanlığı yaptığı Denizli ile İzmir'in devlet bütçesinden aldıkları payı kıyasladı:

"İzmir 10 yıl içinde devlet bütçesine 477 milyar katkıda bulundu. Peki devletten ne kadar aldı? 117 milyar lira. İzmir üretti, katma değer üretti ancak devletten sadece 117 milyar lira aldı.

"Örneğin Nihat Bey'in belediye başkanı olduğu Denizli Belediyesi devlete 16 milyar para aktarmış ancak devletten 20 milyar almış."

'İzmir kırsal kalkınmanın başkenti olacak'

Tunç Soyer, göreve gelmesi halinde Seferihisar Belediye Başkanlığı sırasında uyguladığı tarım politikalarını İzmir'in tümüne yayacağını belirterek, "İzmir kırsal kalkınmanın başkenti olacak" dedi.

İzmir'de küçük üreticiyi yaşatmak için kooperatifleri güçlendireceklerini söyleyen Soyer, Türkiye'nin İzmir'de uygulanan tarım politikalarını örnek alacağı görüşünde.

Hükümetin uzun yıllardır tarımda üreticiyi yok etmeye yönelik politikalar sürdürdüğünü savunan Soyer'e göre, hükümetin tarım politikalarından bağımsız bir şekilde yerel yönetimlerin de kendi tarım politikalarını üretebilmeleri mümkün.

Soyer; imkanı olmayan çiftçilerin, belediye bünyesinde kurulacak "ortak makine parkından" traktör ve biçerdöver gibi makineleri temin edebileceğini, böylece üreticinin girdi maliyetlerinin azaltılmasının ve tarımsal üretimin canlanmasının hedefleneceğini söyledi.

Millet İttifakı'nın da adayı olan Soyer seçilmesi halinde 1 Nisan günü yapacağı ilk işin, en az oy aldığı mahalleye gitmek olacağını açıkladı ve ekledi:

"En az oy aldığım mahalleye gidip 'Ben sizin de belediye başkanınızım, endişelenmeyin' diyeceğim."

https://www.youtube.com/watch?v=IC6flKnNx3M

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