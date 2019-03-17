Yerel seçim 2019 - Mersin'de yarış 'nefes nefese': Belediye Başkanı Kocamaz'ın aday olamaması kime yarayacak?

Akdeniz'in büyük liman kentlerinden Mersin, seçim süreci başladığından bu yana en çok tartışılan, konuşulan şehirlerden biri oldu. Önce, yerel seçimde ittifak yapan CHP ile İYİ Parti arasında "uzlaşmaya varılamayan ilk il" olarak gündem oldu Mersin. Sonrasında da İYİ Parti adayı olarak açıklanan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, adaylığının partinin il yönetimi eliyle geciktirilip engellenmesi üzerine tartışmaların odağına yerleşti. 2014'teki yerel seçimde MHP'den Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Kocamaz, Aralık 2018'de istifa ederek İYİ Parti'ye geçmişti. Kocamaz, Demokrat Parti (DP) adaylığı için de Yüksek Seçim Kurulu'ndan vize alamayınca, İYİ Parti son anda eski bakanlardan Ayfer Yılmaz'ı aday gösterdi. Ancak Mersin'de hemen herkes yarışın CHP adayı Vahap Seçer ile Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Hamit Tuna arasında geçeceği konusunda hemfikir. Mersin, uzun yıllardır Doğu ve Güneydoğu'dan göç alan bir kent. Göçler nedeniyle önemli oranda Türkmen, Kürt ve Arap kökenli nüfus var.

Şehrin farklı sosyo-kültürel yapısı, her seçimde sonuca da yansıyor. Hiçbir parti "açık farkla" seçim kazanamıyor. 5 yıl önceki yerel seçimde CHP adayı Macit Özcan'a tepkiler oyları MHP'nin adayı Burhanettin Kocamaz'a yöneltmiş ve Kocamaz, Özcan karşısında seçimi 3,5 puan farkla, yaklaşık yüzde 32 oyla almıştı. 24 Haziran seçimlerinde de benzer bir durum yaşandı ve AKP-MHP'nin Cumhur İttifakı, CHP-İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin Millet İtitfakı'nı yaklaşık yüzde 41,4'lük oy oranıyla yarım puandan az bir farkla geçti. HDP oyları kilit Son genel seçimlerde Mersin'de yüzde 16,9 oy alan HDP, büyükşehir belediyesi için aday çıkarmadı. Parti sözcüleri AKP-MHP karşısındaki adayları destekleyeceklarini ilan etti. HDP'nin Mersin'de, CHP adayı Vahap Seçer'e destek vermesi bekleniyor. İYİ Parti'nin aday çıkaramaması nedeniyle milliyetçi oyların bir kısmı Cumhur İttifakı adayına yönelse de, Kürt oylarının seçim sonucunu belirlemede etkili olacağı yorumu yapılıyor. Kimse rahat değil İYİ Parti'nin Burhanettin Kocamaz'la iddialı olduğu Mersin'de bir anlamda "evdeki hesap çarşıya uymadı".

Aday listelerinin teslim edildiği gün, İYİ Parti İl Yönetimi'nin Kocamaz'ın başvurusunu geciktirmesi nedeniyle adaylık planı suya düşen Kocamaz'ın DP adaylığı da, "daha önce başka partiden başvuru yaptığı" gerekçesiyle reddedildi. Kocamaz'ın adaylığının engellenmesine tepki olarak İYİ Parti ve bazı muhalif ülkücülerin CHP'li Seçer'e yönelebileceğine, bir kısım ülkücü seçmenin ise nihayetinde yine aynı siyasi görüşten geldikleri MHP'li Tuna'ya yönelebileceğine dikkat çekiliyor. Ancak genel görüş, ipi göğüsleyecek ismin yarışı açık ara farkla değil, "rakibinin nefesini ensesinde hissederek, kıl payı farkla" kazanacağı yönünde. Kocamaz: Adaylığımı organize çete engelledi Seçim nabzını yoklamak için gittiğimiz Mersin'de ilk durağımız, tartışmaların odağındaki isim, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz oldu. Önceki Başkan Macit Özcan'ın adını taşıyan Spor Tesisi'nde görüştüğümüz Kocamaz'ın hayal kırıklığı ve üzüntüsü yüzüne de vurmuş. "Bana üç partiden de, CHP, AK Parti ve İYİ Parti'den adaylık teklifi geldi" diyen Kocamaz, AKP adaylığının da büyükşehir için vize vermeyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından engellendiğini söylüyor.

İYİ Parti'den adaylık kararı aldığını anlatan Kocamaz, "Bizim anketlerde yüksek çıkmamız, belli ki birilerini rahatsız etti. Organize bir çete tarafından adaylığım engellendi" diyor. Kocamaz yaşadığı stresli süreci şöyle anlatıyor: "Dosyamız son güne bırakılıyor ve verilmiyor. Ben saat 16:50'de öğrendim durumu. Genel merkezi aradım, halbuki beş kez uyarmış genel merkez. Belli ki bir oyun var bu işin içerisinde. Meral Hanım da 16:55'te ili görevden alıyor. 17:05'te bunlara tebliğ ediliyor. Ben de 17.10'da partiden istifa ettim. "Gönderilen evrakların içinden ilde başvurum çıkarılmış yok edilmiş. Organize bir çete aslında. Ondan sonrakiler esas ilginç. Yasa açık, 17:00'den sonra başvuru yapılamaz deniyor, o zaman seçim kurulu o başvuruyu niye alıyor? "Almasa sorun yok Demokrat Parti'den aday olacağım. Ama alıyor ve kayda geçiriyor; kayda geçirirken de dosyayı verecek olan Orhan Galip denen adam (İYİ Parti Mersin İl Başkan Yardımcısı) imzalamamış. Yani seçim kurulu aldık diye teslim alıyor ama teslim eden imzalamıyor."

Peki bu durum seçim sonucunu nasıl etkiler? Kocamaz, aday olamamasının değil, demokrasinin yara almış olmasından üzüntü duyduğunu ifade ediyor: "Başkanlığın sandıktan çıkana kadar zaten garantisi yok. Benim bundan sonraki mücadelem, demokrasi mücadelesi. Bu seçimi açık ara alacağımızı bilenler böyle bir senaryoyla bizim önümüzü kestiler. Demokrasi yara aldı, ama inşallah tedavi etmek, bu lekeyi temizlemek de bize düşer, Mersin halkına düşer. "31 Mart akşamı herkes Mersin'i merak edecek. Ama vatandaşlarımız bu duruma çok içerlemiş durumda. Keşke bu hafta sonu seçim olsa da cevabını versek diye düşünüyorlar. Öyle inanıyorum ki bu seçimin galibi Ayfer Yılmaz olacak. " Ayfer Yılmaz kent dışında olduğu için görüşme olanağı bulamıyoruz. Hamit Tuna: Ayrımcılık yapmadım, yapmayacağım İkinci durağımız, Toroslar Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı MHP'li Hamit Tuna oluyor. Kendisiyle AKP'li milletvekillerinin de katıldığı seçim bürosu açılışından hemen önce, seçim otobüsünde konuşabiliyoruz. Tuna, 15 yıllık belediyecilik deneyimi ve Cumhur İttifakı'nın desteğiyle seçimi alacağını düşünüyor. Kentin problemlerini bildiğini ve artık büyükşehir ölçeğinde yaşama geçireceğini belirtiyor:

"Metropol kentte tanınmışlık oranımız çok yüksek. Sırça köşklerden olmayışımız, taban siyasetinde gerilimden beslenen bir yapımız yok, gönüllere girdik bugüne kadar. Kentin problemlerini bilen yanımızla, doğru strateji ve planlamayla meselelere parmak basacağız. "Geçen zaman dilimi içinde Cumhur İttifakı adayı olmamız yelkenlerimizi daha da şişirdi, daha da güçlendik. Sloganımızı da şöyle ifade ediyorum: Biz birleşerek güçlendik, üreterek zenginleşeceğiz ve bu kenti büyüteceğiz. Bu kenti, Ortadoğu'ya açılan metropol kent yapabiliriz." Mersin'in göç alan bir kent olduğunu anımsatan Tuna, şimdiye kadar kimseye ayrımcılık yapmadıklarını ve yapmayacağını belirtiyor: "Göreve gelirken, hasımları hısım yapacağım dedim. Mersin'in sosyal dokusu ve demokratik yapısını uzlaştıracak yapıya sahibiz. Sosyal entegrasyon ve sosyal barışı tesis edip bir genç kızın gece 12:00'de tek başına gezeceği kenti oluşturacağız." Tuna, Kocamaz'ın aday olamaması ve kendisini de suçlamasını nasıl değerlendirdiğini sorduğumuzda ise şu yanıtı veriyor:

"Kendi yazdıkları senaryoyu kumpasa çevirmeye gayret ettiler. Amaçları gerginlikten oy devşirmek, oy toplamak. Bu tamamen kendi tezgâhları." Vahap Seçer: Değişim arzusu var CHP'nin Mersin adayı ise 3 dönem aynı ilden milletvekilliği yapan Vahap Seçer. Yaklaşık 2,5 yıldır adaylık için hazırlandığını belirten Seçer, ipi göğüslemek için avantajlarını şöyle sıralıyor: "Dönemsel olarak AK Parti bizi burun farkıyla da geçse, kalıcı güce sahip olan CHP. Böyle güçlü bir siyasi kurumun çatısı altında seçime giriyorum. Genel siyasetin bu sandıklarda yansımasını göreceğiz. "Diğer yandan bir değişim arzusu var. Zaten mevcut belediye başkanı seçime giremiyor. Cumhur İttifakı'nın adayı 15 yıldır bir ilçenin belediye başkanı. Bir de belediye başkanlığında hiç görmediğimizi bir yüzü deneyelim arzusu var. "AK Parti aday çıkarmadı. Yüzde 30'luk bir parti yüzde 13'lük bir partiye adaylığı verdi. 10 ilçede de MHP'li adaylar var. Bu da avantaj. Çünkü AK Partililerin, Ankara'nın talimatıyla Mersin'in geleceğini birilerinin ipoteği altına almayacağını düşünüyorum.