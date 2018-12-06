Yerel seçim anket sonuçları! İstanbul'da hangi parti önde? İşte İstanbul'da partilerin oy oranları

Yerel seçim anketleri bir bir paylaşılırken, İstanbul seçimleri için son yapılan anket sonuçlarını ve partilerin oy oranlarını Konsensüs Araştırma'nın sahibi Murat Sarı açıkladı.

A Haber'e konuk olan Sarı, canlı yayında son yaptıkları 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yarışı'yla ilgili araştırmanın sonuçlarını duyurdu.

28-31 Kasım tarihlerinde yapılan araştırmanın 500 kadın ve 500 erkeğin katılımıyla gerçekleştiği belirtildi.

Araştırmada 'Bu pazar seçim olsa İstanbul'da kime oy verirsiniz?' sorusu yönlendirilirken, ittifak yapılması halinde ve partilerin aday çıkarmaması durumunda oy oranlarının nasıl olacağı değerlendirildi.

Araştırmada sorulan sorular ve alınan yanıtlara göre İstanbul'da partilerin oy oranları şöyle;

1-Bu pazar yerel seçim olsa adaylardan bağımsız olarak İBB Başkanlığı için hangi partiye oy verirsiniz?

AK Parti - Yüzde 40.7

CHP - Yüzde 33.6

MHP - Yüzde 6.4

HDP - Yüzde 4.7

İYİ Parti - Yüzde 4.1

DİĞER - Yüzde 1.1

KARASIZ - Yüzde 3.1

ADAYLARIN AÇIKLANMASINI BEKLEYENLER - Yüzde 1.4