HABER

Yerel seçim anket sonuçları! İstanbul'da hangi parti önde? İşte İstanbul'da partilerin oy oranları

SEÇİM HABERLERİ  | 06.12.2018 09:25 | Son Güncelleme

Yerel seçim için partiler adaylarını bir bir açıklarken, araştırma şirketleri de yaptıkları anketlerde ortaya çıkan seçim sonuçlarını duyurmaya başladı. Son olarak Konsensüs Araştırma İstanbul için yaptığı seçim anketini duyurdu. Peki İstanbul'da hangi parti önde? Hangi parti İstanbul'da ne kadar oy alır, oy oranları neler? İşte son kamuoyu araştırmasının sonuçları...

Yerel seçim anket sonuçları! İstanbul'da hangi parti önde? İşte İstanbul'da partilerin oy oranları

Yerel seçim anketleri bir bir paylaşılırken, İstanbul seçimleri için son yapılan anket sonuçlarını ve partilerin oy oranlarını Konsensüs Araştırma'nın sahibi Murat Sarı açıkladı.

A Haber'e konuk olan Sarı, canlı yayında son yaptıkları 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yarışı'yla ilgili araştırmanın sonuçlarını duyurdu.

28-31 Kasım tarihlerinde yapılan araştırmanın 500 kadın ve 500 erkeğin katılımıyla gerçekleştiği belirtildi.

Araştırmada 'Bu pazar seçim olsa İstanbul'da kime oy verirsiniz?' sorusu yönlendirilirken, ittifak yapılması halinde ve partilerin aday çıkarmaması durumunda oy oranlarının nasıl olacağı değerlendirildi.

Araştırmada sorulan sorular ve alınan yanıtlara göre İstanbul'da partilerin oy oranları şöyle;

1-Bu pazar yerel seçim olsa adaylardan bağımsız olarak İBB Başkanlığı için hangi partiye oy verirsiniz?

AK Parti - Yüzde 40.7

CHP - Yüzde 33.6

MHP - Yüzde 6.4

HDP - Yüzde 4.7

İYİ Parti - Yüzde 4.1

DİĞER - Yüzde 1.1

KARASIZ - Yüzde 3.1

ADAYLARIN AÇIKLANMASINI BEKLEYENLER - Yüzde 1.4

OY KULLANMAYACAKLAR - Yüzde 3

Kararsızlar dağıtıldığı zaman ortaya çıkan sonuca göre;

AK PARTİ - Yüzde 44.6

CHP- Yüzde 36.8

MHP - Yüzde 7.0

HDP - Yüzde 5.2

İYİ Parti - Yüzde 4.5

DİĞER - 1.9

2-Oy vermeyi düşündüğünüz parti seçimde aday göstermezse hangi partinin adayına oy verirsiniz?

AK PARTİ - Yüzde 5.6

CHP- Yüzde 8

MHP - Yüzde 31.4

HDP - Yüzde 4.2

İYİ Parti - Yüzde 20.9

DİĞER - Yüzde 0.2

OY KULLANMAYACAKLAR- Yüzde 17.2

3-MHP aday göstermezse İstanbul'da kime oy verirsiniz?

AK PARTİ - Yüzde 45.5

CHP- Yüzde 34

HDP - Yüzde 4.7

İYİ Parti - Yüzde 4.3

DİĞER- 1.7

'AK PARTİ ADAY ÇIKARMAZSA 1. PARTİ MHP ÇIKIYOR'

Canlı yayında araştırma sonuçlarını değerlendiren Murat Sarı, AK Parti-MHP ittifakıyla ilgili; "AK Parti'ye oy veririm diyenlerin 2. partisi yüzde 66.3 ile MHP. AK Parti'nin seçmeni aday çıkarmaması halinde MHP'yi 1. sıraya taşıyor. AK Parti kurulduğundan beri yüzde 50'yi ilk defa Cumhurbaşkanı Erdopğan aldı İstanbul'da. Dolayısıyla yüzde 50'Yi alan seçimi kazanıyor zaten." ifadelerini kullandı.

'HDP SEÇMENİ CHP ADAYINA OY VERİR'

HDP seçmeninin CHP adayına oy vereceğini iddia eden Sarı, "İttifak kurulmasa bile HDP seçmenin büyük bir çoğunluğu İstanbul'da CHP'ye oy verecektir. Çünkü HDP'lilerin 2. partisi yüzde 68.5 ile CHP gözüküyor. Sandık ittifakı zaten kurulmuş" dedi.


PARTNERBu kez bikini bile giymedi!Bu kez bikini bile giymedi!
CHP'nın İstanbul adayı mı? Dikkat çeken hamleCHP'nın İstanbul adayı mı? Dikkat çeken hamle
CHP'nin belediye başkan adayları belli oluyor!CHP'nin belediye başkan adayları belli oluyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
seçim seçim sonuçları seçim 2019 yerel seçim Seçim anketi Anket Sonuçları oy oranları istanbul yerel seçim anket

En Çok Okunan Haberler

Skandal: Gece kulübünde toplu tecavüz! Müdahale etmek yerine video çektiler

Skandal: Gece kulübünde toplu tecavüz! Müdahale etmek yerine video çektiler

Süleyman Soylu, 'Neden muhalefet ettiğiniz AK Parti'ye katıldınız?' sorusunu yanıtladı

Süleyman Soylu, 'Neden muhalefet ettiğiniz AK Parti'ye katıldınız?' sorusunu yanıtladı

Araçlarına kış lastiği takmayanlara ceza yağdı

Araçlarına kış lastiği takmayanlara ceza yağdı

Tottenham'dan Cengiz Ünder için 52 milyon Euro'luk teklif

Tottenham'dan Cengiz Ünder için 52 milyon Euro'luk teklif

Süleyman Soylu'dan 'Berat Albayrak'la aranız nasıl?' sorusuna yanıt

Süleyman Soylu'dan 'Berat Albayrak'la aranız nasıl?' sorusuna yanıt

Meteoroloji'den 6 Aralık hava durumu tahmini açıklaması! (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Meteoroloji'den 6 Aralık hava durumu tahmini açıklaması! (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

İlginizi Çekebilir

Barış Yarkadaş'tan Bilal Erdoğan ile ilgili gündem yaratacak İstanbul iddiası!

Gündemi sarsacak iddia: İstifa ettirip yerine onu getirecekler!

Sevilay Yılman'dan olay yaratacak yerel seçim anketi sonucu iddiası! Anket sonuçlarından Muharrem İnce'nin ismi silindi mi?

Sevilay Yılman'da olay yaratacak seçim anketi iddiası!

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

İstanbul için 'Abdullah Gül' bombası! Tansiyon yükselecek

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

Okuyucu Yorumları 21 yorum
yine algı içeren bir anket daha...
helal olsun türkıye sana nerden buluruz dindar parti bir daha
birleşsin o zaman ikisi.ne gerek bar bu kadar tantanaya...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu mu? 'Kesinleşti' dedi, sosyal medyadan duyurdu

CHP'nın İstanbul adayı mı? Dikkat çeken hamle

CHP'nin belediye başkan adayları belli oluyor! İsim listesi açıklanacak

CHP'nin belediye başkan adayları belli oluyor!

Cengiz Topel Yıldırım'ın Meral Akşener'le görüştüğü ortaya çıktı

Cengiz Topel Yıldırım'ın Akşener'le görüştüğü ortaya çıktı

Binali Yıldırım'ın ismi 22 Aralık'ta açıklanacak!

AK Parti'de tarihi gün! 22 Aralık'ta ismi açıklanacak

WhatsApp üzerinden beklediğim yanıt geldi diyerek duyurdu: İstanbul sürprizi

'WhatsApp üzerinden yanıt geldi' diye duyurdu: İstanbul sürprizi

AK Parti ve MHP ittifakının 30 büyükşehirdeki oy oranı!

AK Parti ve MHP ittifakının 30 büyükşehirdeki oy oranı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.