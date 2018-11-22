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Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

SEÇİM HABERLERİ  | 22.11.2018 08:12 | Son Güncelleme

Yerel seçim için aday belirleme süreci devam eden AK Parti'de cumartesi günü bazı il ve ilçelerin belediye başkan adaylarının açıklanması bekleniyor. Buna karşılık kulislerde, Genel Merkez'in aday profillerini zayıf bulduğu ve sahada SHP’nin ANAP’a karşı zafer kazandığı 1989 yerel seçimlerine benzer bir hava olduğu kaydediliyor. Öte yandan anketlerde genel oy oranının düşük geldiği için AK Parti'nin MHP ile ittifaka mecbur kaldığı iddia ediliyor.

7 bin kişinin adaylık başvurusunda bulunmasına karşın profili zayıf bulan AK Parti yönetimi, bazı illerin belediye başkan adaylarının belirlenmesine karşın birçok il ve önemli ilçelerde seçimi kazanabilecek aday bulmakta zorluk çekiyor. Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, özellikle muhalefetin elinde olan illerde, parti dışındaki isimlere götürülen adaylık teklifleri geri dönüyor. Sahada SHP’nin ANAP’a karşı zafer kazandığı 1989 yerel seçimlerine benzer bir hava olduğu kaydediliyor. Anketlerde genel oy oranının düşük geldiği, Ankara ve İstanbul’un kaybedilmesinin partiye etkisinin büyük olacağı kaydedilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın MHP ile yeniden görüşmeye bu nedenlerle mecbur kaldığı değerlendirmesi yapılıyor.

'Cumhurbaşkanı Erdoğan aday bulmakta güçlük çekiyor'

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının mevcut başkan Menderes Türel olduğunu açıkladı.
Parti kulislerinde MHP ile görüşmeyi yeniden zorunlu kılan nedenler, illerde kazanabilecek güçlü aday arayışı, anket sonuçları ve sahadaki durumla ilgili şu değerlendirmeler yapılıyor:

ADAY BULMAK ZORLAŞTI

ADAY BULMAK ZORLAŞTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle muhalefetin elinde olan illerde tüm siyasi parti seçmenine sıcak gelebilecek ve kazanabilecek aday arayışına girdi. Mevcut belediye başkanlarının çoğunluğunun da değiştirilmesi yönünde bir kararlılık olunca aday bulmakta güçlük çekiliyor. Teklif götürülen isimler, çeşitli kaygılarla adaylığı kabul etmiyor. Bu kaygının en büyük nedeni, çok iyi hizmetler yapsa da en ufak bir başarısızlıkta belediye başkanlarının günah keçisi yapılarak, metal yorgunluğu gibi gerekçelerle istifalarının istenmesi.

ADAY PROFİLLERİ ETKİSİZ

ADAY PROFİLLERİ ETKİSİZ
İki haftalık süreçte partiye belediye başkanı adaylıkları için 7 bin 100 kişi başvurdu. Bu rakam, geçmiş yıllara göre biraz daha fazla olmasına karşın aday profilleri oldukça zayıf. Kayseri ve Konya’nın da aralarında bulunduğu bazı illerde büyükşehir belediye başkan adaylığı için başvuranların sayısı 2-3’ü geçmiyor. İl başkanları, kendi adaylıklarını garantilemekle uğraştığı için ilçelere güçlü aday bulunmasıyla ilgilenmiyor.

1989 VE 2009 YEREL SEÇİMLERİNE BENZER BİR HAVA VAR

1989 VE 2009 YEREL SEÇİMLERİNE BENZER BİR HAVA VAR
Parti, 2002 yılından beri hem genel hem de yerel seçimlerde hep birinci çıktı. Yerel seçimlerde belediye başkanlarının çoğunu kazandı. Bugüne kadar yerel seçimlerdeki oy oranı, her zaman genel seçimdeki oy oranının altında kaldı.
24 Haziran’da alınan yüzde 42’lik oy oranı düşünülürse, 31 Mart’ta bu oranın üstüne çıkılması mümkün gözükmüyor. Ekonomideki olumsuzluklar ve partinin de 17 yıllık yıpranmışlığı dikkate alınırsa en düşük oyun alınacağı kritik seçimlerden biri olması kaçınılmaz gözüküyor. Partinin yaptırdığı anketler de kötü geliyor.
Sahada da SHP’nin ANAP’a karşı zafer kazandığı 1989 yerel seçimleri ile 2008 krizi sonrası gidilen 2009 yerel seçimleri öncesine benzer bir hava var.
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Sayin başkan seni klonlama yapıp ülkenin her zerresine dahitsak nefsin ölse ahirette cumhurbaşkanı olsan doymaz sin vesselam
tüm siyasi seçmenlerine sıcak gelebilecek aday arayışındalarmış, ama şunu demiyorlar 16 yılda biz bu ülkeyi böldük senli benli yaptık benim başörtülü bacım benim bilmem neyim diye diye komşu komşusuna düşman olma noktasına getirdik demiyorlar, birde her kesimden itibar gören isim neden akp den aday olsun ki.
AKEPE kurulduğundan bu yana kadroda tek kişi değişmedi.. Elbette gün gelecek AKEPEde kaybedecek. Ama bu kadar olumduz yönetime rağmen yine iyi ayakta kaldı. Gerçi benim partiminde “aya 4 şeritli yol yapacağız desek bize inanacak seçmen kitlemiz var” dedikleri seçmen kitlesi yok ki
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