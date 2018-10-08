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Yerel seçim anketi! OPTİMAR ve Andy-Ar açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2018 09:55 | Son Güncelleme

Mart 2019 yerel seçimleri için geri sayım devam ederken, OPTİMAR Araştırma Başkanı Hilmi Taşdemir ve Andy-Ar araştırma ve anket şirketinin sahibi Faruk Acar yerel seçim öncesi ellerindeki son anketi açıkladı. OPTİMAR'ın yaptığı son çalışmaya göre İstanbul'da AK Parti ile CHP arasındaki fark kapanırken, Andy-Ar'a göre ise AK Parti' bazı bölgelerde oy oranıyla şaşırtabilir.

Yerel seçim anketi! OPTİMAR ve Andy-Ar açıkladı

OPTİMAR Araştırma Başkanı Hilmi Taşdemir, Ağustos sonu, Eylül başında 1787 kişiyle yüz yüze yaptırdıkları araştırmayı Star'dan Fadime Özkan'a açıkladı. Taşdemir, “yerelde partimin adayına oy veririm” diyenlerin oranının yüzde 49,5. olduğunu söyledi.

Andy-Ar araştırma ve anket şirketinin sahibi Faruk Acar ise yerel seçim öncesi elindeki önemli verileri Akşam'dan Pınar Işık'a açıkladı.

İşte OPTİMAR Araştırma Başkanı Hilmi Taşdemir'in elindeki son anket;

YERELDE PARTİMİN ADAYINA OY VERİRİM DİYENLER

Araştırmaya göre, “yerelde partimin adayına oy veririm” diyenlerin oranı yüzde 49,5. En beğendiğim adaya veririm, diyenler yüzde 40,6. Desteklediğim partinin adayına oy veririm diyenlerde dağılım AK Parti yüzde 61,5, CHP yüzde 56,5, MHP yüzde 44,8, HDP yüzde 32,6, İyi Parti yüzde 42,2, SP yüzde yüzde 19. Parti aidiyetleri, oy oranları yüksek olan AK Parti ve CHP’de yüksek, SP, İP ve MHP’de düşük.

İSTANBUL'DA FARK KAPANDI

İstanbul’da önceki yerel seçimde CHP ile arada büyük fark olmamakla birlikte muhtemel ve uzun süreli ittifak yaptıkları HDP de dikkate alındığında belli ölçüde risk var gibi. Hala alabilecek durumda AK Parti ama aday önemli. Alamaz ise 16 Nisan ve 24 Haziran seçimlerindeki oyların geriye gitme algısı pekişir ve psikolojik etkisi itibariyle yükseliş trendi durmuş, yüzde 40’lara sıkışmış bir AK Parti algısı kalır.

CUMHUR İTTİFAKINDA İKİ TARAF DA KAZANIR

Cumhur ittifakının başlangıcında ve halk oylamasında olduğu gibi ittifakın başlangıcı ile ilgili ilk eylem ve söz Bahçeli’den çıktı. Bahçeli vermeden almak mümkün olmayacağı için jest yapmıştır. Buradaki hesap iki tarafın da kazabileceği bir hesaptır. Tabanda zaten yapılacağı düşünülen bir ittifakı belli ölçüde şekillendirmek ve partisinin gücünü korumaktır.

Andy-Ar araştırma ve anket şirketinin sahibi Faruk Acar'ın açıkladığı sonuçlar;

AK PARTİ’NİN GERÇEK OYU YÜZDE 40 VE ÜZERİDİR”

Çok yüksek bir rakam. Kalan yüzde 15 de git gel yaşayan o günkü ruh haline göre pozisyon alan kazan kazan mantığı ile pragmatik düşünen seçmendir. AK Parti’nin gerçek oyu yüzde 40 ve üzeridir. Üzerinde onu yüzde 50 yapan o bahsettiğimiz pragmatik seçmendir. AK Parti’nin doğru hizmetler yaptığını ideolojiden angajmandan kimliklerinden bağımsız olarak doğru projeler yaptığını ve daha iyisini göremediği için AK Parti’de daha fazla kazanabileceğini ve ülkenin refah içerisinde bulunacağını düşündüğü için gelip AK Parti’de pozisyon alan seçmenlerdir.

"AK PARTİ ŞAŞIRTACAK"

Dolayısıyla ittifak olsa da olmasa da AK Parti’nin avantaj ve dezavantajlarına baktığımızda AK Parti kurumsal ve büyük bir parti. Her yerde aday gösterecek. AK Parti tüm Türkiye’de teşkilatlanması en yüksek olan parti. Dolayısıyla her yerde iddiası var. AK Parti’nin aslında seçim sonuçlarına baktığınızda kaybedeceği yerler olarak bugün görmediğimiz bir durum var ama kaybedilme potansiyeli her zaman olan yerler de var. Ama kazanma potansiyeli olan ve bizi şaşırtabilecek bölgeler de var. AK Parti’nin yeni kazanacağı bölgeler var gibi görünüyor. İyi Parti’nin seçime girmesi dolayısıyla bölünen CHP oyları var MHP oylarında da değişiklik var. Bunlar da AK Parti lehine gelişiyor.


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