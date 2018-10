Yerel seçim anketi! OPTİMAR ve Andy-Ar açıkladı

"AK PARTİ ŞAŞIRTACAK"

Dolayısıyla ittifak olsa da olmasa da AK Parti’nin avantaj ve dezavantajlarına baktığımızda AK Parti kurumsal ve büyük bir parti. Her yerde aday gösterecek. AK Parti tüm Türkiye’de teşkilatlanması en yüksek olan parti. Dolayısıyla her yerde iddiası var. AK Parti’nin aslında seçim sonuçlarına baktığınızda kaybedeceği yerler olarak bugün görmediğimiz bir durum var ama kaybedilme potansiyeli her zaman olan yerler de var. Ama kazanma potansiyeli olan ve bizi şaşırtabilecek bölgeler de var. AK Parti’nin yeni kazanacağı bölgeler var gibi görünüyor. İyi Parti’nin seçime girmesi dolayısıyla bölünen CHP oyları var MHP oylarında da değişiklik var. Bunlar da AK Parti lehine gelişiyor.