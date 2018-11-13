Yerel seçim anketlerinde son durum: AK Parti hiç olmadığı kadar geride

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, şimdilerde siyasilere danışmanlık yapan eski bir meslektaşının kendisine Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere dair kulis bilgileri verdiğini aktardı. Buna göre CHP'de Ankara için Muharrem İnce'nin adının geçmeye başladığını ancak İYİ Parti'den 'Adayınız o olursa bizden destek beklemeyin' mesajı geldiğini belirtti. Öte yandan AK Parti'nin de anketlerde hiç olmadığı kadar geride göründüğü ve bu durumun partide rahatsızlık yarattığını aktardı.
Fatih Altaylı,"Eritsek de mi saklasak, eritmesek de mi saklasak" başlığıyla yayımlanan yazısında "Aşağıda yazacağım bilgiler bana ait değil. Bunları bana aktaran 'Başlarım böyle gazeteciliğe' diyerek gazeteciliği bırakan ve şimdilerde siyasi danışmanlık benzeri yeni bir alanda deneyimlerini paylaşan eski bir meslektaşım" hatırlatmasında bulundu.
İSTANBUL'DA İTTİFAK ARAYIŞI
"İstanbul'da CHP bir türlü karar veremiyor. Muharrem İnce'nin İstanbul'a aday olmayacağı kesinleşti. Çok sürpriz isimler gündeme gelip duruyor ama netleşen bir durum yok. İYİ Parti ile ortaklaşa bir aday bulma çalışmaları var ama İYİ Parti'nin kabul edeceği adayın, CHP'ye oy vermesi muhtemel HDP seçmenini rahatsız etmesinden korkuluyor" diyen Altaylı, AK Parti'de ise Binali Yıldırım isminin neredeyse kesin olduğunu yazdı.
'MANSUR YAVAŞ AK PARTİ'YE ÇOK SICAK BAKIYORDU'
Altaylı, şöyle devam etti:
— Mansur Yavaş MHP hariç tüm partilere yakın. CHP'den de, AK Parti'den de aday olabilirdi ama AK Parti'de ibre Özhaseki'ye dönmüş gibi. Yine de kesin değil. Bize gelen bilgilere göre Mansur Bey AK Parti'ye çok sıcak bakıyordu ama olmadı. Bunda Melih Gökçek etkisi olmuş olabilir. Melih Gökçek'in AK Parti'nin adayı olması 0 ihtimal bile değil. Kulislerde konuşulan Melih Gökçek adını ortaya atan MHP'nin bu konuda önceden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü ve Mansur Yavaş'a gitmesi muhtemel oyları engellemek için MHP'nin Gökçek'i aday göstermek istemesine Beştepe'nin de olumlu yaklaştığı. Ancak Melih Gökçek MHP ile kazanma ihtimali görmediği için muhtemelen girmeyecek. Ama ilginç olan AK Parti'nin yaptırdığı anketlerde de seçmenin Gökçek'i istediğini göstermesi.
MUHARREM İNCE İÇİN ANKARA İDDİASI
— CHP kararsız. Bazı abilerin adı geçiyor ama Kılıçdaroğlu o abilerle olmayacağı görüşünde. Mansur Yavaş İYİ Parti ile birlikte üzerinde anlaştıkları aday olabilir. İlginçtir şimdilerde Muharrem İnce'nin adı da Ankara için geçmeye başladı ama İYİ Parti İnce adına karşı. "İnce adayınız olursa bizden destek beklemeyin" mesajı gitmiş.
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'AK PARTİ ANKETLERDE HİÇ OLMADIĞI KADAR GERİDE'
— Eski gazeteci dostum "AK parti anketlerde hiç olmadığı kadar geride görünüyor. Bu da partide rahatsızlık yaratıyor. Her ne kadar kriz yatıştırıldı dense de, vatandaşın faturalarına yansıyan bir gerçek var ve bu iktidar aleyhine çalışıyor. AK Parti'nin memnuniyetsiz seçmeninin ya sandığa gitmeyeceği, gidenlerin de MHP'ye kayması ihtimalinden söz ediliyor. Sürprizlere gebe bir seçim. Cumhurbaşkanı büyük kentlerde ağırlığı koyarak bazı yerlerde durumu kurtarabilir ama herkes için zor bir seçim olacak" diyor.
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