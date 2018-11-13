Yerel seçim anketlerinde son durum: AK Parti hiç olmadığı kadar geride

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, şimdilerde siyasilere danışmanlık yapan eski bir meslektaşının kendisine Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere dair kulis bilgileri verdiğini aktardı. Buna göre CHP'de Ankara için Muharrem İnce'nin adının geçmeye başladığını ancak İYİ Parti'den 'Adayınız o olursa bizden destek beklemeyin' mesajı geldiğini belirtti. Öte yandan AK Parti'nin de anketlerde hiç olmadığı kadar geride göründüğü ve bu durumun partide rahatsızlık yarattığını aktardı.

Fatih Altaylı,"Eritsek de mi saklasak, eritmesek de mi saklasak" başlığıyla yayımlanan yazısında "Aşağıda yazacağım bilgiler bana ait değil. Bunları bana aktaran 'Başlarım böyle gazeteciliğe' diyerek gazeteciliği bırakan ve şimdilerde siyasi danışmanlık benzeri yeni bir alanda deneyimlerini paylaşan eski bir meslektaşım" hatırlatmasında bulundu.

İSTANBUL'DA İTTİFAK ARAYIŞI

"İstanbul'da CHP bir türlü karar veremiyor. Muharrem İnce'nin İstanbul'a aday olmayacağı kesinleşti. Çok sürpriz isimler gündeme gelip duruyor ama netleşen bir durum yok. İYİ Parti ile ortaklaşa bir aday bulma çalışmaları var ama İYİ Parti'nin kabul edeceği adayın, CHP'ye oy vermesi muhtemel HDP seçmenini rahatsız etmesinden korkuluyor" diyen Altaylı, AK Parti'de ise Binali Yıldırım isminin neredeyse kesin olduğunu yazdı.