Yerel seçim hakkında bomba kulis! Kılıçdaroğlu gözünü bu 6 ile dikti

CHP , 24 Haziran seçimlerinin ardından uzunca bir süre iç tartışmalar yaşadıktan sonra yerel seçimlere yönelik hazırlıklara başladı. Partide, yerel seçimlerin özellikle büyükşehirlerde “eldeki belediyeleri korumak, elde olmayanları almak” parolasıyla yürütülmesi amaçlanıyor. Halen İzmir, Eskişehir, Muğla, Aydın, Hatay ve Tekirdağ CHP’li başkanlar tarafından yönetiliyor. CHP ’liler, “ Yerel seçimlerde olası bir AK Parti-MHP ittifakının bu büyükşehirlerde de CHP için tehdit olabileceği” görüşlerini abartılı buluyor. Parti yönetimine göre, eldeki belediyelerin kaybedileceğine ilişkin bir risk bulunmuyor. Anketlerin de AK Parti ile MHP arasında bir ittifakın dahi başta İzmir olmak üzere CHP’nin elindeki belediyelerle ilgili tehdit edici sonuç vermediği belirtiliyor.

"6 BÜYÜKŞEHİR MUTLAKA ALINMALI"



Cumhuriyet'ten Erdem Gül'ün haberine göre, CHP, seçimlerin ardından ortaya çıkan iç tartışmalar nedeniyle yerel seçim çalışmalarına hızlı bir şekilde başlayamadı. Bu süre kaybını gidermek için hızlı bir süreç başlatılması planlandı. Yerel seçim çalışmaları bu nedenle eylül ayından itibaren hızlandırılacak. İlk olarak da partinin yerel seçimlerdeki hedefleri belirlendi. İç tartışmalardan bir an önce çıkılıp dışa dönük bir süreç başlatılması planlanarak 6 büyükşehirin mutlaka alınması, en önemli hedef olarak saptandı. Buna göre CHP , yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara ile birlikte Adana, Mersin, Antalya ve Balıkesir’in alınması için seferber edilecek. Hedefler belirlenirken, 2014 yerel seçimleri ve 24 Haziran seçimleriyle birlikte 2017’deki referandum sonuçları da dikkate alındı. Hedefler de bu nedenle “gerçekçi” olarak niteleniyor.