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Yerel seçim hakkında bomba kulis! Kılıçdaroğlu gözünü bu 6 ile dikti

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.08.2018 06:53 | Son Güncelleme

CHP, yerel seçimlerde ‘mutlaka alınması gereken’ 6 ili belirledi. Yerelde, Millet İttifakı tabanında karşılığı olan adaylar gösterileceği konuşulurken, yerel seçimde parti dışından da aday olabileceği belirtildi.

Yerel seçim hakkında bomba kulis! Kılıçdaroğlu gözünü bu 6 ile dikti

CHP , 24 Haziran seçimlerinin ardından uzunca bir süre iç tartışmalar yaşadıktan sonra yerel seçimlere yönelik hazırlıklara başladı. Partide, yerel seçimlerin özellikle büyükşehirlerde “eldeki belediyeleri korumak, elde olmayanları almak” parolasıyla yürütülmesi amaçlanıyor. Halen İzmir, Eskişehir, Muğla, Aydın, Hatay ve Tekirdağ CHP’li başkanlar tarafından yönetiliyor. CHP ’liler, “ Yerel seçimlerde olası bir AK Parti-MHP ittifakının bu büyükşehirlerde de CHP için tehdit olabileceği” görüşlerini abartılı buluyor. Parti yönetimine göre, eldeki belediyelerin kaybedileceğine ilişkin bir risk bulunmuyor. Anketlerin de AK Parti ile MHP arasında bir ittifakın dahi başta İzmir olmak üzere CHP’nin elindeki belediyelerle ilgili tehdit edici sonuç vermediği belirtiliyor.

"6 BÜYÜKŞEHİR MUTLAKA ALINMALI"

Cumhuriyet'ten Erdem Gül'ün haberine göre, CHP, seçimlerin ardından ortaya çıkan iç tartışmalar nedeniyle yerel seçim çalışmalarına hızlı bir şekilde başlayamadı. Bu süre kaybını gidermek için hızlı bir süreç başlatılması planlandı. Yerel seçim çalışmaları bu nedenle eylül ayından itibaren hızlandırılacak. İlk olarak da partinin yerel seçimlerdeki hedefleri belirlendi. İç tartışmalardan bir an önce çıkılıp dışa dönük bir süreç başlatılması planlanarak 6 büyükşehirin mutlaka alınması, en önemli hedef olarak saptandı. Buna göre CHP , yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara ile birlikte Adana, Mersin, Antalya ve Balıkesir’in alınması için seferber edilecek. Hedefler belirlenirken, 2014 yerel seçimleri ve 24 Haziran seçimleriyle birlikte 2017’deki referandum sonuçları da dikkate alındı. Hedefler de bu nedenle “gerçekçi” olarak niteleniyor.

PARTİ DIŞINDAN ADAYLIK

Parti içinde hedeflerin yanı sıra en çok aday isimleri ve kriterleri konuşuluyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere en kritik yerlerde birden çok adayları bulunduğunu her platformda vurgulamasına karşın isim vermekten kaçınıyor. Kılıçdaroğlu, yakın çevresine “şu ana kadar özellikle yeni hedef olarak belirlenen yerlerle ilgili kimseye adaylık için söz vermediğini, kimseyi dışlayıp ötekileştirmeyeceğini” vurguluyor. Kılıçdaroğlu’na göre adayın partili ya da parti dışından olması diye kesin bir ayrım olmayacak. Partilinin de partili olmayanın da adaylık şansı olacak. Kılıçdaroğlu için eldeki belediyelerin yanı sıra alınmasını istediği belediyeler için en önemli kriterin “seçilecek isimler” olduğu belirtiliyor. CHP lideri, parti yöneticilerine mutlaka bu nitelikte adayların aranıp bulunması talimatını verdi.

YÜZDE 50+1

Parti yöneticilerince Kılıçdaroğlu’nun onay vereceği isimler “yüzde 50+1’i bulabilecek aday” ifadesiyle seslendiriliyor. Parti kulislerinde yüzde 50+1’i bulabilecek adayın profili, “ CHP’lilerin hemen tamamının oyunu alabilecek ama İyi Partililerde de MHP’lilerde de, Saadetlilerde de, HDP’lilerde de, AK Partililerde de karşılığı olacak” diye çiziliyor. CHP yöneticileri de artık Ankara’da merkezi olarak bir Millet İttifakı kurulmasının gerçekçi olmadığına, buna karşın yerel seçimlerde yerel ittifakların önemli hale geldiğine dikkat çekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
yerel seçim Kemal Kılıçdaroğlu CHP seçim 2019 istanbul Ankara

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