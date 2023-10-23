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Yerel seçim için 'altılı masa' sürprizi! CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul'a çıkarma... İsimler gizli tutuluyor

23.10.2023 07:35 | Son Güncelleme:
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Yaklaşan yerel seçimler öncesi kongreye gitmeye hazırlanan CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’a sürpriz bir çıkarma yaptı. Muhalefetteki parti merkezlerinden ‘ittifak bitti' açıklamaları gelirken, Kılıçdaroğlu; 'altılı masa'yı oluşturan partilerin il ve ilçe yöneticileriyle 3 ayrı toplantı yaptı.

Yerel seçim için 'altılı masa' sürprizi! CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul'a çıkarma... İsimler gizli tutuluyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul için dikkat çeken bir hamle geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, altılı masayı oluşturan partilerin örgüt yöneticileri ile üç ayrı toplantıda bir araya geldi. Ankara'da parti merkezlerinden ‘ittifak bitti' açıklamaları gelirken Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi ‘tabanda ittifak arayışı' olarak yorumlandı.

İSİMLER GİZLİ TUTULDU

Görüşmeye CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP'li Gürsel Tekin de katıldı. Görüşmenin diğer partilerin çağrısı üzerine gerçekleştiği öğrenildi. Toplantıya katılan, il ve ilçe yöneticileri, örgütte öne çıkan isimler gizli tutuldu.

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"İTTİFAK DEVAM ETMELİ"

Sözcü'de yer alan habere göre; ittifak konusunda en sert çıkışı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yapıyor. Ancak sokakta siyaset yapan isimlerin genel merkezle aynı görüşte olmadığı ifade ediliyor. AK Parti'ye seçimi kaptırmamak için ittifak yapılması gerektiği fikri seçimler yaklaşırken ağırlık kazanıyor. İstanbul'da yapılan ittifak zirvesi de bu fikir çerçevesinde gerçekleşti. Kılıçdaroğlu, görüşmede, “Sandıkta ve tabanda ittifak kurmayı” hedeflediğini aktardı. Görüşmeye katılan isimlerin ise Kılıçdaroğlu'na, “İttifak devam etmeli, vatandaştan gelen talepler de bu yönde. Siz elinizden geleni yaptınız, size haksızlık yapılıyor” dedikleri öğrenildi. Kılıçdaroğlu da ittifakın sürmesi için gösterdikleri çabalar için katılımcılara teşekkür etti. Doğru ittifakla ve isimlerle kazanılamayacak il olmadığını vurguladı.

ANA KONU İSTANBUL

CHP'li Gürsel Tekin, görüşmeyle ilgili şunları söyledi:

“Tabanda önüne geçilemeyen bir ittifak zaten var. Vatandaş Ankara'da ne dendiğinden çok kendi evinde ve mahallesinde ne yaşandığına bakıyor. Bunu en iyi partilerin illerdeki temsilcileri, yöneticileri görüyor. Kılıçdaroğlu ile buluşmayı kendileri talep ettiler diyebilirim. Bu millet masası buluşmasının ana konusunu İstanbul oluşturuyordu. Özetle İstanbul'da çok güzel şeyler olacak ve bunu seçimlerde göreceğiz.”

"VATANDAŞIN İTTİFAK TALEBİNİ GÖRÜYORUZ”

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yerel seçimde ittifak konusunda iletişim kanallarının tam anlamıyla kapandığını düşünmediklerini belirterek, “İttifak olmasa bile İstanbul ittifakının mücadelesini vereceğiz. Zaten sokakta, vatandaşın ittifak talebini görüyoruz” dedi.

masa

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı çalışmalara, sahada, siyasi görüşü ne olursa olsun, farklı kesimlerden ilginin olduğuna dikkat çeken Çelik, şöyle konuştu: “Yerel seçimlerde bir İstanbul ittifakı kesinlikle olacaktır. Bu ittifak parti merkezleri ile mi olur yoksa yerel diyaloglarla mı olur zaman gösterecek. Vatandaş ittifak istiyor. Vatandaş ittifakı yapmış, gerçekleştirmiş durumda. İmamoğlu'na sahip çıkacak. Ama ben merkezi ittifak kanallarının da açık olduğunu görüyorum, bir takım görüşmeler yapılacaktır. Görüşmeler merkezi düzeyde olur diye bekliyoruz ama olmazsa yerel düzeyde bu görüşmeleri yaparız. Tabanda siyasi görüşü ne olursa olsun ittifakın oluştuğunu görüyoruz. Ben İmamoğlu'na Cumhur İttifakı'ndan da oy geleceğini gözlemliyorum.”

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Yerel seçim İstanbul Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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