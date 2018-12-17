Yerel seçim için CHP'nin yaklaşık 400 adayı daha açıklanacak

CHP ve İYİ Parti yerel seçimlerde 21 büyükşehir için mutabakata vardı. Gözler açıklanacak isimlere çevrildi. Bugün Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek olan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 18 Aralık'ta, Parti Meclisi'ni toplayacak. 21 büyükşehrin büyük çoğunluğunun da aralarında olması beklenen toplantıda, yaklaşık 400 aday açıklanacak.

Habertürk'ten Ömer Topsakal'ın haberine göre; CHP ile İYİ Parti 21 büyükşehrin ardından, o kentlerin ilçeleri için çalışma başlattı. Kurmaylar hafta sonu ilk kez bir araya gelerek, verileri değerlendirdi. Edinilen bilgilere göre CHP ve İYİ Parti dışındaki partilerin elinde olan belediyelerde, güçlü parti desteklenecek, bu kapsamda Ankara'da ilçelerde büyük çoğunluğun İYİ Parti'ye bırakılabileceği belirtiliyor. Ayrıca CHP açısından risk taşımayan Çankaya, Beşiktaş, Karşıyaka, Şişli gibi ilçelerde de İYİ Parti'nin yarışa girebileceği öğrenildi. Ancak bu başlık altında, Belediye Meclisi üyelikleri ayrıca değerlendirilecek. Bir partinin diğerinden 3-4 kat fazla oy aldığı ilçelerde, Belediye Meclisi üyeliği için fazla oy alan partinin listesine, az alan partiden isimler de yazılabilir.