Yerel seçim için flaş iddia: AK Parti en büyük şoku Şanlıurfa'da yaşayabilir

Siyasi partiler aday belirleme çalışmalarında sona gelirken 31 Mart yerel seçimlerinin muhtemel sonuçlarına ilişkin tahminler de yapılıyor. Bunların sonuncusu Yeni Çağ gazetesi yazarı Mehmet Faraç'tan geldi.

FAKIBABA'YI HATIRLATTI: SÜRPRİZ OLABİLİR



Urfa'da bağımsız adaylığa hazırlanan Sabahattin Cevheri'nin geçmişte Ahmet Eşref Fakıbaba'nın yaptığı gibi bir sürpriz yapabileceğini belirten Faraç, "GAP'ın merkezi için genel kanı şu; "İktidarın merkez ilçelerde yapacağı hatalar oyları Saadet'e ve bağımsız aday Cevheri'ye yönlendirecek, AKP belki de 81 il içinde en büyük şoku yine Urfa'da yaşayacak!!!" diye yazdı.

Mehmet Faraç'ın, "AKP Urfa'da niçin sarsılıyor?" başlıklı yazının ilgili bölümü şöyle:

Urfa; nüfusu arttıkça ve demografik yapısı değiştikçe, siyaset içinde dikkat çekici noktada durmaya devam ediyor... 2009'da aday gösterilmeyen Ahmet Fakıbaba'nın seçimi "bağımsız" kazanarak AKP'ye şok yaşatması unutulmasın!..

Seçim çok stratejik bir mücadeleye dönüşmüş Urfa'da... Baksanıza; AKP, Urfa dışında neredeyse her kentte adaylarını açıkladı ama geçen cumartesi günü, Numan Kurtulmuş'un katılımıyla yapılması beklenen başkan belirleme toplantısı ertelendi ve kentin siyaseti daha da karıştı...