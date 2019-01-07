Yerel seçim için ittifak kararı sonrası HDP'li Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere HDP çatısı altında girme kararı alan 7 Kürt partisi, Diyarbakır’da düzenlenen basın toplantısı ile bu kararlarını açıkladı. Kurulan ittifaka, HDP’nin önceki dönem Eş Genel Başkanı olan Selahattin Demirtaş’tan da destek mesajı geldi. Edirne F Tipi Cezaevi’nden gönderilen mesajda “Bütün değerli kardeşlerimin bu ittifaka kalbini açarak ve kucaklayarak yaklaşmasını umuyorum. Yaşanacak ufak tefek yetmezliklere, eksikliklere takılmadan herkesi bu ittifakın içinde yer almaya davet ediyorum.” çağrısı yer aldı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ’ın okuduğu Demirtaş mesajının bir bölümü şu şekilde;

'ULUSAL KİMLİĞE DÖNÜŞMESİNİ UMUT EDİYORUM'

Tarihin bizlere yüklediği sorumluluklar karşısında partilerimizin veya şahsımızın çıkarları doğrultusunda küçük hesaplara girmek bizlere yakışmazdı. Demokratik çözüm ve barış için Kürt halkına yönelik saldırıları durdurabilmek için bu Kürdistani ittifakı önemsiyor, büyük anlam veriyorum. Anadil çalışmaları ile başlayıp yerel seçim ittifakıyla devam edem bu birlikteliğin kurumsallaşarak kalıcı bir ulusal birliğe dönüşmesini temenni ediyorum.