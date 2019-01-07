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Yerel seçim için ittifak kararı sonrası HDP'li Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

SEÇİM HABERLERİ  | 07.01.2019 15:19 | Son Güncelleme

31 Mart yerel seçimlerine ittifak kararı alarak HDP çatısı altında gireceğini açıklayan 7 siyasi oluşum ortak bir deklarasyon yayınladı. Kurulan ittifak sonrası açıklamalarda bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş "İttifakı önemsiyor, büyük anlam veriyorum” dedi. Demirtaş, ayrıca diğer partilere "ittifakın içinde yer alma" çağrısı yaptı.

Yerel seçim için ittifak kararı sonrası HDP'li Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere HDP çatısı altında girme kararı alan 7 Kürt partisi, Diyarbakır’da düzenlenen basın toplantısı ile bu kararlarını açıkladı. Kurulan ittifaka, HDP’nin önceki dönem Eş Genel Başkanı olan Selahattin Demirtaş’tan da destek mesajı geldi. Edirne F Tipi Cezaevi’nden gönderilen mesajda “Bütün değerli kardeşlerimin bu ittifaka kalbini açarak ve kucaklayarak yaklaşmasını umuyorum. Yaşanacak ufak tefek yetmezliklere, eksikliklere takılmadan herkesi bu ittifakın içinde yer almaya davet ediyorum.” çağrısı yer aldı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ’ın okuduğu Demirtaş mesajının bir bölümü şu şekilde;

'ULUSAL KİMLİĞE DÖNÜŞMESİNİ UMUT EDİYORUM'

Tarihin bizlere yüklediği sorumluluklar karşısında partilerimizin veya şahsımızın çıkarları doğrultusunda küçük hesaplara girmek bizlere yakışmazdı. Demokratik çözüm ve barış için Kürt halkına yönelik saldırıları durdurabilmek için bu Kürdistani ittifakı önemsiyor, büyük anlam veriyorum. Anadil çalışmaları ile başlayıp yerel seçim ittifakıyla devam edem bu birlikteliğin kurumsallaşarak kalıcı bir ulusal birliğe dönüşmesini temenni ediyorum.

'ZULÜM PARTİSİNİ TERK EDEREK BU İTTİFAKA KATILMAYA ÇAĞIRIYORUM'

Bütün değerli kardeşlerimin bu ittifaka kalbini açarak ve kucaklayarak yaklaşmasını umuyorum. Yaşanacak ufak tefek yetmezliklere, eksikliklere takılmadan herkesi bu ittifakın içinde yer almaya davet ediyorum. Özellikle AKP’de yer alan Kürt halkının evlatlarını zulüm partisini terk ederek bu ittifaka katılmaya çağırıyorum. Çok daha güçlü ve başarılı ittifaklara zemin hazırlayacağına inandığım bu çalışmada emeği geçen bütün arkadaşlarımı kutluyor, ittifakın hayırlar getireceği inancıyla 7’den 70’e bütün bütün halkımızı bu ittifak etrafında kenetlenmeye çağırıyorum. (GazeteDuvar)

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HDP Selahattin Demirtaş ittifak yerel seçim seçim 2019

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