Yerel seçim için yapılan son anket sonucu! AK Parti kaç ilde belediye başkanlığını kazanıyor?

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık'a konuşan Özhaseki, eskort araçlarla gezen, makam odasının kapısını açık tutmayan ve yüzü gülmeyen kişilerle çalışmayacaklarını söyledi. Son yapılan anket çalışmalarıyla ilgili de konuşan Özhaseki, "Şu anda yaptığımız ölçümlemelerde kötü durumda değiliz. 48 vilayette belediye başkanlığı zaten bizde. Son yapılan genel seçimleri temel alırsak AK Parti olarak 60 vilayette başkanlığı alıyoruz. Son yapılan anketlere göre yüzde 20 dolayında bir kararsız oyu var. Bu da bizim için kötü bir şey değil. " ifadelerini kullandı. Özışık'ın Özhaseki ile yaptığı röportajın bir kısmı şöyle; Bir gazeteci olarak Türkiye'nin dört bir yanını dolaşıyorum. Bazı bölgelerde mevcut belediye başkanlarından ciddi şikâyet var. Yüksek oranda bir değişim isteniyor gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Sizce eski belediye başkanlarının birçoğu değişecek mi?

'İSTEDİĞİMİZ ORANDA PERFORMANS GÖSTEREMİYORLAR' 1398 belediye var, bu belediyelerin ortalama 900'ü AK Parti yönetiminde. Bunlar içinde çok başarılı arkadaşlarımız var. Bir de başarısına gölge düşmüş arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlar yolsuzluk yapmış kişiler değil. Ancak parti açısından bakıldığında istediğimiz oranda performans ortaya koyamıyorlar. Biz ısrarla diyoruz ki; eskort araçlarla falan gezilmeyecek, makam odanızın kapısı açık olacak, yüzünüz gülecek… Bu konu ile ilgili kanun yazamayız ancak bizim partimizin temel bakışı zaten budur. Resmen söylüyor ve tebliğ ediyoruz. Bunun aksi davranışta bulunan arkadaşlarımızla çalışmayacağız. 'EN AZ 5 ALTERNATİF ADAY ÇANTAMIZDA' Zaten değiştirmek için beş sene de beklemiyor, görevden alıyoruz. Bu çalışmalar da vatandaşın hoşuna gidiyor. Bunun dışında değişim zaten her zaman esas. Vatandaş sebepsiz olarak yeni birini denemek istiyor. Bu çok doğal hakkı. Biz parti olarak belirlediğimiz yardımcı arkadaşlarımızla birlikte bütün illerde bir çalışma yapıyoruz. Bu alanda uzman arkadaşların işi sorumlu oldukları bölgenin büyük fotoğrafını görmek. Tabii siyasi ve demografik yapıya da bakıyorlar, parti geçişgenliklerine, bölgedeki ikinci partiye de bakıyorlar. Bunlar çok önemli. Ancak bir taraftan da şehrin sıkıntılarını ve vatandaşın beklentilerini inceliyorlar. Bu konularla ilgili resmen ders çalışıyoruz. Ortaya çıkan fotoğrafa göre de bu bölgede hangi arkadaşla çalışacağımıza karar veriyoruz. Her bölge için alternatif adaylar da oluşturuyoruz. Bir ilde başkan değişecek olmasa bile en az beş alternatif adayı çantamızda hazır tutuyoruz.