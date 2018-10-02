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'Yerel seçim kozu' deyip çok konuşulacak ismi açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.10.2018 07:12 | Son Güncelleme

Haberturk.com yazarı Fatih Altaylı, bugünkü yazısında yerel seçim gündemini kaleme aldı. Altaylı, kulislerde partilerin İstanbul, Ankara ve İzmir'deki öne çıkan adaylarını köşesine taşıdı.

'Yerel seçim kozu' deyip çok konuşulacak ismi açıkladı

Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde partilerin özellikle büyükşehirlerdeki adayları merak ediliyor. Kulislerde ise çok sayıda isim konuşuluyor. Haberturk.com yazarı Fatih Altaylı da bugünkü köşesinde öne çıkan isimleri kaleme aldı.

Altaylı'nın yazısı:

Aslında geçen hafta yazayım diyordum ama fırsat olmadı herhalde.
Yine de geç değil, hatta tam zamanı.
Biliyorsunuz yerel seçimler yaklaşıyor.
Ve anlaşılan zamanında yapılacak. Yani Mart ayında.
Beş aydan fazla bir süre var ama kulisler hareketli.
İttifak görüşmeleri, Cumhur İttifakı'nın devam edeceği iddiaları, MHP’nin “Başta İstanbul olmak üzere bazı illerde AK Parti adayını desteklemek için aday göstermeyeceği” açıklaması, buna karşın AK Parti’nin “Biz her yerde aday göstereceğiz” demesi çok konuşuldu. Daha da konuşulacak.
Bu arada CHP her zamanki gibi iddialı.
Özellikle üç büyük kenti alacaklarını söylüyorlar.
Son yerel seçimde Ankara’yı almaya gerçekten çok yaklaşmışlardı.
İzmir zaten kaleleri.
Bu kez İstanbul’da da iddialı olduklarını söylüyorlar.
Üç büyük kentle ilgili neler konuşuluyor, neler düşünülüyor gelin bakalım:

İSTANBUL

İstanbul’da CHP, kazanacak bir aday istiyor. AK Parti’yi ilk kez bu kadar zayıf yakaladıklarını düşünüyorlar. Muharrem İnce’nin belediye başkan adayı olmayacağını net bir şekilde açıklamasına rağmen hâlâ İnce’yi İstanbul’a ikna etme çabaları sürecek gibi duruyor. Bu arada Gürsel Tekin, 2 yılı aşkın süredir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için çalışıyor, geziyor. Bu çabası partide saygı görüyor, destek buluyor. Kılıçdaroğlu’nun İstanbul adaylığı sırasında kampanyayı yürüten Tekin’in o seçimde CHP’nin AK Parti’ye yakın bir oy almasından gelen bir de avantajı var.

AK Parti ise İstanbul’u kesinlikle kaybetmek istemiyor. İstanbul’un kaybının sonun başlangıcı olarak görülmesini istemiyorlar. Geçen yıl AK Parti’nin İstanbul için Binali Yıldırım’ı düşündüğünü yazmıştım ve Binali Bey buna şiddetle itiraz etmişti. Bugün bu itirazı hâlâ geçerli mi bilmiyorum. AK Parti’nin İstanbul için elindeki bir diğer koz ise zannederim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Soylu’nun Bakanlık'taki yüksek performansı, terörle mücadeledeki başarısı İstanbul’daki hem AK parti hem MHP oylarını konsolide edeceği, üzerine Demokrat parti geçmişinden ötürü AK Parti’nin bugün ulaşamadığı kitlelerden oy almasını sağlayacağı düşünülüyor.

ANKARA

CHP, Ankara’da muhafazakar bir aday gösterecek kesin. Mansur Yavaş geçen seçimde ipi göğüslüyordu az kalsın. Fotofinişle kaybetti. CHP’de yine Mansur Yavaş ismi konuşuluyor ama muhalefet edenler de yok değil. Gökçek’in yokluğunda Yavaş’ın kazanmasına kesin gözle bakanlar Mansur Yavaş diyor.

AK Parti’de ise kafalar karışık. Mustafa Tuna’nın kısa sürede başarılı işler yaptığı düşünülüyor ve Tuna düzgün tavırlarıyla, AK Parti’ye uzak seçmenin de beğenisini kazandı. Ama bu seçimi kazanmaya yeter mi emin değiller. Eğer Binali Yıldırım İstanbul adayı olmayı kabul ederse Süleyman Soylu’nun Ankara Büyükşehir adayı olma ihtimali artar. Soylu’nun Ankara’ya ilaç olacağına kesin gözüyle bakanlar çoğunlukta.

İZMİR

İzmir CHP’nin kendini en rahat hissettiği yer ama yine de bir gerilim var. Kocaoğlu’nun “Ben yokum” açıklaması zaten beklenen bir şeydi ve genel merkezin Kocaoğlu’nu aday göstermeyeceği biliniyordu. İzmir’de CHP'li ilçe belediye başkanlarından birinin aday gösterileceği kesin gibi. Favori isim Balçova Belediye Başkanı M. Ali Çalkaya gibi. Olgun Atila ve Levent Piriştina da adı geçenlerden.

AK Parti ise hiçbir zaman kazanamadığı İzmir’e her seferinde çok asılıyor. Geçen seçimde Binali Yıldırım kozunu öne sürmelerine rağmen olmadı. Bu kez AK Parti’nin adayının eski Futbol Federasyonu Başkanı, şimdinin İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener olacağı kesin gibi. Özgener’in İzmir merkezdeki eski sağ oyları ve “Beyaz İzmirlilerin” desteğini alacağına olan inanç büyük. Özgener’in Ticaret Odası seçimlerinde bizzat Binali Yıldırım’ın açık desteğini almış olması da adaylık iddialarını güçlendiriyor.

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