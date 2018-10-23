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Yerel seçim öncesi Ankara'yı hareketlendiren iddia: CHP'li başkan HDP'li yardımcı

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.10.2018 07:51 | Son Güncelleme

Mart 2019'daki yerel seçim için partiler hazırlıklarını sürdürürken, Ankara kulislerini hareketlendiren bir iddia ortaya atıldı. Akşam gazetesinde yer alan haberde CHP'nin, oy karşılığında HDP'li isimlere başkan yardımcılığı ve genel sekreterlik görevlerini vereceği iddia edildi. İttifakta İstanbul'a öncelik verileceği, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun süreci ilçe başkanlarıyla birlikte yürüteceği belirtildi.

Yerel seçim öncesi Ankara'yı hareketlendiren iddia: CHP'li başkan HDP'li yardımcı

Ercan Öztürk'ün imzasıyla yayımlanan haberde, "CHP-HDP yerel seçim ittifakının detaylarına Akşam ulaştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ile HDP'li Celal Doğan'ın Taksim'deki lüks otelin restoranında yaptığı pazarlıkta alınan kararlar netleşti. Yapılan sıkı pazarlık sonucu CHP, HDP'ye önemli tavizler ve görevler vaat etti" iddiası ileri sürüldü.

TAM YETKİ VERİLDİ

"CHP'li yöneticiler inkar etse de HDP ile ittifak görüşmeleri için il ve ilçe başkanlarına tam yetki verildi. İstanbul, Doğu ve Güneydoğu'daki iller için kirli pazarlıklar yapıldı. Alınan kararlara göre CHP'nin sınırda olduğu ve az oy aldığı il ve ilçelerde HDP'liler devreye girecek. HDP'li il ve ilçe başkanları parti üyelerine ‘oyları CHP'ye verin' telkininde bulunacak. HDP oy desteği karşılığında CHP'nin seçildiği belediyelerde başkan yardımcılığı, genel sekreterlik görevlerine getirilecek" denen haber, şöyle devam etti:

DÜŞÜK PROFİLLİ ADAY

HDP'liler başkanlık seçiminde CHP'nin adayına oy atacak, meclis üyeliğinde ise kendi adaylarına oy verecek. CHP'nin karşısındaki HDP'li adayın profili düşük seçilecek.,

İSTANBUL İÇİN İTTİFAK

İttifakta İstanbul öncelik. Yerel seçimlerle ilgili İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, süreci ilçe başkanlarıyla birlikte yürütecek. CHP il yönetimi İstanbul'da oy oranı yüzde 18-20 bandında olduğu Esenyurt ve Sancaktepe gibi ilçelerde koşulsuz HDP ile birlikte hareket etme kararı aldı.

HDP'ye bu ittifakın karşılığı olarak belediye başkan yardımcılığı ve meclis üyeliği kontenjanı verilecek. İstanbul'da Kürt seçmenin en çok yaşadığı bu iki ilçede aday yapılacak kişilerin HDP'ye de hitap edecek, Doğu ve Güneydoğu illerinden olacak. HDP'ye öncelik olarak meclis üyeliği kontenjanı ve en az bir tanesinin başkan yardımcılığı verilecek.

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yerel seçim seçim 2019 HDP CHP istanbul

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