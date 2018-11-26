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Yerel seçim öncesi anket sonuçları için flaş iddia: MHP'nin oy oranı artıyor

SEÇİM HABERLERİ  | 26.11.2018 08:51 | Son Güncelleme

Yerel seçimler için AK Parti ile MHP ittifakı sürdürme kararı alırken, eski AK Parti Milletvekili Mehmet Ocaktan, dikkat çeken bir iddiayı ortaya attı. MHP'nin oy oranın arttığını belirten Ocaktan "Şunu açıkça ifade etmek gerekiyor ki, MHP’nin oy anlamında beslendiği tek kaynak AK Parti havuzudur" ifadelerini kullandı.

Yerel seçim öncesi anket sonuçları için flaş iddia: MHP'nin oy oranı artıyor

Eski AK Parti Milletvekili ve Karar yazarı Mehmet Ocaktan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 24 Haziran seçimlerinde çok rasyonel bir analiz yaptığını söyledi. Ocaktan 24 Haziran seçimlerinde AK Parti'nin oylarının MHP hanesine yazıldığını kaydederek, "Eğer AK Parti kuruluşunda ortaya koyduğu ortak aklı yeniden inşa ederek derlenip toparlanamazsa, MHP’nin gelecek seçimlerde daha da güçlenmesi kaçınılmazdır" dedi.

Ocaktan'ın "AK Parti’nin dereleri MHP’ye akıyor" başlığıyla (26 Kasım 2018) yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

...Mevcut siyasi yapının gidişatını doğru okuyan bir göz, sağın farklı eğilimlerinden oluşan AK Parti’den, başka partilere gitme ihtimali olan oyların doğal olarak akacağı adresin MHP olduğunu rahatlıkla görecektir. 24 Haziran seçim sonuçları bunun en önemli göstergesidir. Muhtemelen işin başında, yerel seçim ittifakı konusunda AK Parti’nin isteksiz davranmasının en önemli nedenlerinden birisi de bu oy geçişkenliğidir.

'CHP VE İYİ PARTİ OY ORANLARINI KORUYOR, MHP OYLARINI ARTTIRIYOR'

Anketlerin diliyle ifade etmek gerekirse; halihazırda CHP ve İYİ Parti 24 Haziran’daki oylarını koruyor, ama MHP oyları artıyor. Şunu açıkça ifade etmek gerekiyor ki, MHP’nin oy anlamında beslendiği tek kaynak AK Parti havuzudur. Ve bu havuzdaki suyun akış yönü de MHP’dir.

'AK PARTİ BAZI İL VE İLÇELERDE ADAY ÇIKARMAYACAK'

Aslında bu, AK Parti’nin gönül rızası ile kabul edebileceği bir durum değil. Düşünün ki Türkiye’nin en büyük partisi, sırf MHP’nin gönlünü hoş etmek için bazı illerde ve ilçelerde aday çıkarmayacak, bugüne kadar AK Parti’nin aklının ucundan bile geçmeyecek bir durum. Ama MHP’den başka bir çaresi yok... Eğer AK Parti kuruluşunda ortaya koyduğu ortak aklı yeniden inşa ederek derlenip toparlanamazsa, MHP’nin gelecek seçimlerde daha da güçlenmesi kaçınılmazdır.


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