Yerel seçim öncesi anket sonuçları için flaş iddia: MHP'nin oy oranı artıyor

Eski AK Parti Milletvekili ve Karar yazarı Mehmet Ocaktan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 24 Haziran seçimlerinde çok rasyonel bir analiz yaptığını söyledi. Ocaktan 24 Haziran seçimlerinde AK Parti'nin oylarının MHP hanesine yazıldığını kaydederek, "Eğer AK Parti kuruluşunda ortaya koyduğu ortak aklı yeniden inşa ederek derlenip toparlanamazsa, MHP’nin gelecek seçimlerde daha da güçlenmesi kaçınılmazdır" dedi.

Ocaktan'ın "AK Parti’nin dereleri MHP’ye akıyor" başlığıyla (26 Kasım 2018) yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

...Mevcut siyasi yapının gidişatını doğru okuyan bir göz, sağın farklı eğilimlerinden oluşan AK Parti’den, başka partilere gitme ihtimali olan oyların doğal olarak akacağı adresin MHP olduğunu rahatlıkla görecektir. 24 Haziran seçim sonuçları bunun en önemli göstergesidir. Muhtemelen işin başında, yerel seçim ittifakı konusunda AK Parti’nin isteksiz davranmasının en önemli nedenlerinden birisi de bu oy geçişkenliğidir.

'CHP VE İYİ PARTİ OY ORANLARINI KORUYOR, MHP OYLARINI ARTTIRIYOR'