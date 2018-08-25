Yerel seçim öncesi CHP'de başkanlık tartışması!

24 Haziran seçimlerinden sonra başlayan kurultay tartışmalarının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçim için harekete geçti. Milletvekillerine belediye başkanı adaylığı yolunu kapatan Kılıçdaroğlu'na partinin önemli isimleri tepki gösterdi. CHP Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan ve Bülent Tezcan arasında yerel seçimle ilgili tartışma çıktığı iddia edildi.
BÜLENT TEZCAN AYDIN'A TALİP
Akşam'da yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu, 2012'den beri MYK'da yanından ayırmadığı Bülent Tezcan'la ilk defa ters düştü. Tezcan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için nabız yokladı. Özlem Çerçioğlu'nun koltuğuna talip olan Tezcan'a olumsuz yanıt geldi. Kurultay sürecinde Kılıçdaroğlu'na ilk destek verenlerden biri olan Çerçioğlu'nun adaylığı neredeyse garanti gibi.
Kılıçdaroğlu'nun her iki isme de 'hayır' demesi nedeniyle partide yeni bir tartışanın fitili ateşlendi. Kılıçdaroğlu'nun hem Özkan hem de Tezcan'la yaptığı görüşmede gerekçe olarak parti yönetimi ve milletvekillerinden kimseyi belediye başkan adaylığı için düşünmediğini söylediği kaydedildi. Kılıçdaroğlu'nun bu kararı Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'yla birlikte aldığı öğrenildi.
KILIÇDAROĞLU KARŞI ÇIKTI
Bülent Tezcan ve Tuncay Özkan dışında mevcut 4 milletvekilinin daha belediye başkanlığı için nabız yokladığı ancak Kılıçdaroğlu'nun bu isimlere de 'olur' vermediği öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıklayan Akif Hamzaçebi, Gürsel Tekin, Engin Altay ve Erdoğan Toprak'ın garanti ilçelerden aday olmak istedikleri kulislere yansıdı. Kılıçdaroğlu'nun bu isteklere karşı çıktığı öğrenildi.
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